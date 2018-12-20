Brent подешевела до 56,32 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в четверг утром упали в цене до 56,32 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,61%.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 47,10 доллара за баррель, потеряв 2,22%.
Добавим, члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки.
Как сообщал УНН, недавний стремительный рост цен на нефть является одним из факторов, которые повлияют на потребительскую инфляцию в Украине в следующем году.