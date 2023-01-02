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Бразильцы попрощаются с Пеле 24-часовой процессией

Бразильцы попрощаются с Пеле 24-часовой процессией

Киев • УНН

 • 2486266 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Бразильцы почтит память великого футболиста Пеле 24-часовыми публичными поминками, которые начнутся в понедельник на стадионе "Урбано Калдейра", домашнем стадионе его бывшего футбольного клуба "Сантос", пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Во вторник похоронная процессия пронесет гроб Пеле по улицам города Сантос, в том числе пройдет по улице, где проживает 100-летняя мать Пеле, Селеста Арантес.

Процессия продолжится до места последнего упокоения Пеле, кладбища Memorial Necrópole Ecumênica, где состоится частная церемония похорон с участием членов семьи.

Фейерверками встретили катафалк с гробом Пеле от больницы Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, где трехкратный победитель Кубка мира умер в четверг от полиорганной недостаточности из-за прогрессирования рака толстой кишки.

Катафалк двигался под усиленным полицейским конвоем, направляясь к стадиону, где его гроб будет установлен посреди поля.

Поклонники уже начали выстраиваться на улицах ранним утром в понедельник, многие держали флаги или транспаранты с надписями "O Rei" ("Король"). "Пеле, ты вечный", - было написано на одном из них на обочине шоссе.

Дополнение

Пеле, бразильский король футбола, выигравший рекордные три чемпионата мира и ставший одним из самых выдающихся спортивных деятелей прошлого века, умер в конце прошлого года. Ему было 82.

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