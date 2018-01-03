БПП не определился с позицией по легализации азартных игр

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 29936 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 70872 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 91911 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 105759 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 127684 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 152021 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 116495 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 137070 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 188819 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 288301 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
73%
Популярные новости

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 146822 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 55519 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 215953 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 46367 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 159970 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 160534 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 216560 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 431522 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 386725 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 471479 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 21080 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 21282 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 30736 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 46735 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 55857 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

БПП не определился с позицией по легализации азартных игр

Киев • УНН

 • 10190 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Фракция "Блок Петра Порошенко" не определилась с тем, нужно ли легализировать азартные игры в Украине. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе "БПП".

БПП не определился с позицией по легализации азартных игр

"Фракция Партии "Блок Петра Порошенко" на своем заседании вопрос о легализации азартных игр не рассматривала, решение не принималось", - отметили в БПП.

Напомним, министр финансов Александр Данилюк заявил, что законопроект о легализации азартных игр является приоритетным для ведомства.

Впрочем, в 2016 году все попытки Минфина легализовать азартные игры в Украине были провалены. В Верховной Раде назвали инициативы ведомства лоббистскими, коррупционными и выписанными под конкретных лиц.

На следующий 2017 год возглавляемое А.Данилюком ведомство представило новые лицензионные условия для лотерей. Однако, по оценке экспертов, кроме откровенной дискриминации крупнейшего лотерейного оператора страны "М.С.Л." и попытки монополизировать рынок под провластного оператора "УНЛ", документ предусматривает возможность легализации "одноруких бандитов", скрытых под видом лотерей.

Поэтому, беспокойство экспертов вызывает тот факт, что Минфин всячески пытается легализовать азартные игры, уклоняясь при этом от контроля за игорными заведениями.

Интересно, что Данилюк, кроме государственной должности, имеет две подконтрольные организации "Центр Реформ" и "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе". Последняя основана Данилюком совместно с экс-главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили, который является горячим сторонником легализации азартных игр как в Грузии, так и Украины.

Опираясь на опыт урегулирования рынка азартных игр в Грузии, М.Саакашквили планировал превратить Одесскую на "Лас-Вегас". Однако, его амбиции остались нереализованными.

Вместе с тем, по данным СМИ, батумские казино только на первый взгляд выглядит как безопасное и приятное место для отдыха туристов. Веские поступления в госбюджет Грузии были не сопоставимы с социальными последствиями деятельности законных одноруких бандитов. От лудомании и батумских казино начали страдать не только в Грузии, но и в соседних странах, где гральный бизнес был запрещен.

"Согласно данным турецкого посольства в Грузии, турецкие женщины регулярно звонят консулу в Батуми, прося найти своих мужчин, которые пропадают в казино... В турецких мечетях имамы говорят, что игра становится чумой, которая разрушает семьи", - писала российская служба ВВС в 2012 году (время правления Саакашвили в Грузии).

В то же время, местные жители Грузии были обеспокоены наращиванием финансовой и политического присутствия Турции. По данным издания EurasiaNet, объем турецких инвестиций в экономику Грузии за последние 15 лет достиг 80-90%.

"Один из центральных кварталов города, ранее был армянским, теперь изобилует турецкими ресторанами, барами и кафе. Десятки салонов "тайского массажа", которые служат прикрытием для проституции, обслуживают в основном турецких посетителей. Турецкий язык в этом районе можно услышать гораздо чаще, чем грузинский, и зазывали из ресторанов приветствуют гостей традиционным турецким "Буюрун, хош гелдиниз". По мере роста своего делового присутствия Турция стремится увеличить и политическое влияние на эту территорию, ранее принадлежавшую ей", - отмечали в СМИ.

Проституция стала одним из главных антисоциальных явлений, которые сопровождали расцвет азартных игр в Грузии.

"Власть зарабатывает на проституции... Что вы считаете инвестициями? Импорт проституток из Средней Азии - это инвестиция?", - с таким скандальным заявлением в 2012 году выступил в бывшем грузинском парламенте лидер партии "Картули даси", депутат Джонди Багатурия.

В конце концов Грузия склоняется к решению ограничить доступ к азартным играм. С соответствующим заявлением недавно выступили в местном парламенте.

Стоит заметить, что вопрос легализации азартных игр в Украине достаточно дискуссионный и неоднозначный. Украинцы в основном выступают за лотереи, однако против легализации азартных игр. Церковь категорически против легализации азарта.

В парламенте представлены фракции, которые никогда не поддержат снятие запрета с азартных игр.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$64.69
Bitcoin
$79,069.10
S&P 500
$5,108.15
Tesla
$237.06
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,984.24
Ethereum
$1,563.41