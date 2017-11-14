Боевики в сутки 33 раза обстреляли силы АТО, является ранении - штаб

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 2809 просмотра

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. За минувшие сутки, боевики 33 раза нарушили перемирие. В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

За минувшие сутки, боевики 33 раза нарушили перемирие. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины 23 раза открывали адекватный ответный огонь. В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

"За темное время суток, на Луганском направлении враг резко увеличил количество обстрелов. В частности, применяя минометы калибра 120-мм, гранатометы и стрелковое оружие оккупанты 4 раза обстреляли защитников Новотошковское. Из такого же вооружение российские наемники открывали огонь по нашим укреплениям в районе Майского. применяя пехотное вооружение боевики также нарушали перемирие неподалеку Троицкого, Крымского, зайцев и Луганского", - отметили в АТО.

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Также Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия несколько раз были обстреляны наши позиции в пригороде Авдеевки. Под огонь противника из 82-мм миномета и стрелкового оружия попали защитники Марьинки, а вблизи Мариуполя российско-террористические войска выпустили 5 мин калибра 120-мм по защитникам Павлополь. В этом же районе под гранатометный огонь попали опорные пункты неподалеку Широкино.

Так, подконтрольные России вооруженные боевики продолжают применять оружие против украинских защитников. Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня вечером и ночью.

 

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