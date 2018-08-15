Боевики сегодня 16 раз обстреливали позиции ВСУ - штаб

"В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды с тяжелого вооружения... Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказали в штабе.

По данным Объединенных сил, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим позициям в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Луганское, Майорское, Марьинка, Авдеевка, Новотроицкое, Новомихайловка, Опытное, Чермалык, Лебединское, Гнутово и Широкино. Боевики также дважды обстреляли защитников Гнутово с минометов калибром 120 и 82 мм.

Также, по информации штаба, боевики в очередной раз совершили провокацию на участке разведения сторон в Станице Луганской, обстреляв наши позиции из стрелкового оружия.

Напомним, за минувшие сутки, 14 августа, боевики 46 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 10 раз с вооружения, которое запрещено минскими договоренностями.