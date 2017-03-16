Боевики обстреляли жилые дома в Авдеевке

"Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы прифронтового города. Сегодня около 17 часов снаряды в который раз разорвались в старой части города. Один из них попал в крышу в доме 31 по ул. Тургенева. Женщина, которая во время обстрела находилась в доме, успела выскочить во двор и чудом избежала ранений", - отметили в полиции.

В пострадавшем районе сейчас работают сотрудники полиции, которые документируют последствия обстрела, обходят дома и выясняют, какая помощь нужна людям.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, вчера 15 марта, боевики "ДНР" обстреляли Авдеевку и зафиксировано попадание снаряда в жилой дом.