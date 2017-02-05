Боевики "ИГ" отбили у повстанцев стратегически важный город в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Боевики террористической группировки "Исламское государство" отбили у сирийских повстанцев, поддерживаемых Турцией, город Бзаа на севере Сирии, передает УНН со ссылкой на DW.
Отмечается, что Бзаа имеет важное стратегическое значение, поскольку расположен к востоку от города Аль-Баба - последнему ключевому бастиону исламистов на севере Сирии. Контроль над Бзаа открывал бы путь повстанцам в Аль-Баба с восточного направления.
Сообщается, что накануне, 4 февраля, сирийским повстанцам удалось установить контроль над городом, однако уже через несколько часов после этого в результате удачно проведенной контратаки боевики "ИГ" восстановили контроль над Бзаа.
Во время наступления исламисты активно использовали атаки смертников, в результате боев, по данным центра мониторинга, среди повстанцев были погибшие и раненые, однако их количество пока не сообщается.
Как сообщал УНН, курды и сирийские повстанцы анонсировали новое наступление на Ракке, которую представители "Исламского государства" называют своей столицей.