Боевики "ИГ" отбили у повстанцев стратегически важный город в Сирии

Отмечается, что Бзаа имеет важное стратегическое значение, поскольку расположен к востоку от города Аль-Баба - последнему ключевому бастиону исламистов на севере Сирии. Контроль над Бзаа открывал бы путь повстанцам в Аль-Баба с восточного направления.

Сообщается, что накануне, 4 февраля, сирийским повстанцам удалось установить контроль над городом, однако уже через несколько часов после этого в результате удачно проведенной контратаки боевики "ИГ" восстановили контроль над Бзаа.

Во время наступления исламисты активно использовали атаки смертников, в результате боев, по данным центра мониторинга, среди повстанцев были погибшие и раненые, однако их количество пока не сообщается.

Как сообщал УНН, курды и сирийские повстанцы анонсировали новое наступление на Ракке, которую представители "Исламского государства" называют своей столицей.