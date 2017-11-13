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Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 17604 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 32004 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 38921 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 38067 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100492 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 89026 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98142 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 125016 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Боевики 33 раза нарушили перемирие, ни один украинский воин не пострадал

Боевики 33 раза нарушили перемирие, ни один украинский воин не пострадал

Киев  •  УНН

 • 13294 просмотра

КИЕВ. 13 ноября УНН. Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. Российско-террористические войска продолжают нарушать перемирие на всей линии соприкосновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр АТО.

По сравнению с предыдущими сутками количество вражеских вооруженных провокаций выросла почти вдвое и составила 33 Свыше десятка фактов использования боевиками оружия характеризуются применением минометов различных калибров. Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня с темное время суток.

Так, с наступлением сумерек, враг активизировался на Светлодарск дуге. Из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП были обстреляны защитники Луганского.

На подступах к Донецкая факты применения противником пехотного вооружения зафиксированы недалеко Авдеевки, Марьинки и шахты Бутовка.

На Луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вблизи Катериновки, а из крупнокалиберных пулеметов - по защитниках Валуйская.

Несмотря на повышение вражеской огневой активности, ни один украинский воин в результате боевых действий не пострадал.

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