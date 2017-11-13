Боевики 33 раза нарушили перемирие, ни один украинский воин не пострадал
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября УНН. Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. Российско-террористические войска продолжают нарушать перемирие на всей линии соприкосновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр АТО.
По сравнению с предыдущими сутками количество вражеских вооруженных провокаций выросла почти вдвое и составила 33 Свыше десятка фактов использования боевиками оружия характеризуются применением минометов различных калибров. Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня с темное время суток.
Так, с наступлением сумерек, враг активизировался на Светлодарск дуге. Из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП были обстреляны защитники Луганского.
На подступах к Донецкая факты применения противником пехотного вооружения зафиксированы недалеко Авдеевки, Марьинки и шахты Бутовка.
На Луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вблизи Катериновки, а из крупнокалиберных пулеметов - по защитниках Валуйская.
Несмотря на повышение вражеской огневой активности, ни один украинский воин в результате боевых действий не пострадал.