Боевики 23 раза обстреляли позиции сил АТО, ранили военного

Как сообщили в пресс-центре, на мариупольском направлении - из минометов различных калибров обстреливали Красногоровку и Новотроицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Талаковку, Марьинку, Новотроицкое и Водяное. По Новотроицкому огонь вел и снайпер. По Широкино неоднократно стреляли БТРы противника.

"На донецком направлении - из 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по Авдеевке и Троицкому. На луганском направлении российско-оккупационные войска из гранатометов обстреливали Троицкое-2, - говорится в сообщении.

Напомним, 28 января пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык сообщил, что за прошедшие сутки в результате боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения.