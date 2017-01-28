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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики 23 раза обстреляли позиции сил АТО, ранили военного

Боевики 23 раза обстреляли позиции сил АТО, ранили военного

Киев • УНН

 • 8717 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. По состоянию на 18 часов зафиксировали 23 обстрела. Одного нашего военного ранили. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

Как сообщили в пресс-центре, на мариупольском направлении - из минометов различных калибров обстреливали Красногоровку и Новотроицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Талаковку, Марьинку, Новотроицкое и Водяное. По Новотроицкому огонь вел и снайпер. По Широкино неоднократно стреляли БТРы противника.

"На донецком направлении - из 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по Авдеевке и Троицкому. На луганском направлении российско-оккупационные войска из гранатометов обстреливали Троицкое-2, - говорится в сообщении.

Напомним, 28 января пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык сообщил, что за прошедшие сутки в результате боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения.

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