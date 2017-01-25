Боевики 21 раз обстреляли позиции украинских военных с начала суток
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Боевики 21 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения АТО с начала суток, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"По состоянию на 17:00 состоялся 21 обстрел. Оккупанты продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях", - говорится в сообщении.
Отмечается, на мариупольском из 122 миллиметровой артиллерии, 120 миллиметровых минометов боевики вели огонь по Красногоровке. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Новотроицкое. По Новотроицкому и Марьинке огонь вел снайпер, а по Широкино - БМП противника.
На луганском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Ореховому и Новозвановке.
На донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов боевики обстреляли Авдеевку и Троицкое. Луганское, Зайцево и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Как сообщал УНН, с начала суток в зоне АТО ранен один военный.