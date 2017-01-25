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Боевика "ДНР" из Бразилии приговорили к 13 годам тюрьмы

Боевика "ДНР" из Бразилии приговорили к 13 годам тюрьмы

Киев • УНН

 • 9349 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Гражданина Бразилии, который вербовал наемников и воевал на стороне террористической организации "ДНР", приговорили к 13 годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на странице в Facebооk, передает УНН.

Правоохранители задержали иностранного вербовщика в октябре прошлого года в аэропорту "Борисполь" сразу после его прибытия в Украину из Бразилии.

Как установлено следствием, с сентября 2014 года по май 2015 года гражданин Бразилии находился в составе 1-го мотострелкового батальона "Викинг" 1-й бригады "ДНР".

Выполнял при этом функции управляющего ротой, инструктора и разведчика. Участвовал в боевых действиях в районе с. Вергулевка, Первомайское, Горловка, Старобешево, боях под Дебальцево, донецким аэропортом. Вербовал иностранцев, преимущественно бразильцев, в состав незаконных вооруженных формирований, а также совершал неоднократные разведывательные походы на позиции Вооруженных сил Украины и корректировал артиллерийский огонь по украинским позициям.

По результатам судебного рассмотрения приговором Печерского райсуда г. Киева иностранец признан виновным по ч.1 ст.258-3 (создание террористической организации) и ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований) ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, 6 октября в аэропорту "Борисполь" задержали боевика "ДНР" из Бразилии.

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