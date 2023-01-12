Бои за Соледар: подступы города фактически усеяны трупами рашистов, враг безуспешно пытается прорвать оборону

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“Враг, пытаясь безуспешно прорвать нашу оборону и захватить Соледар, несет большие потери. Подступы к городу сегодня фактически усеяны телами убитых путинских войск. Несмотря на это, они движутся прямо по телам своих погибших бойцов. Наши защитники проявляют максимально стойкость и героизм. россия тысячами гонит на убой своих граждан”, – заявила Маляр.

Детали

По информации замминистра, командование вооруженных сил рф усиливает группировку войск на территории Украины. Враг перемещает мобилизованных с полигонов беларуси и россии в зоны ведения боевых действий и в приграничные районы.

Противник продолжает сосредотачивать основные силы в Донецком регионе. Самая высокая активность врага отмечается на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

По состоянию на 10 января в составе российских оккупационных войск, с учетом оперативного резерва, действуют около 280 формирований. Для сравнения, на прошлой неделе действовало около 250 формирований. Обстановка в районах ведения боевых действий остается сложной. В условиях отсутствия необходимого количества технически готовой боевой техники кремль активно использует человеческий ресурс, указала Маляр.

Дополнение

Благодаря слаженной работе украинских Сил специальных операций, артиллеристов и ракетчиков в районе Соледара Донецкой области уничтожено более сотни российских оккупантов.