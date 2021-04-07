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Борьба с COVID-19, пытки, домашнее насилие: доклад Amnesty International о правах человека в Украине

Киев  •  УНН

 • 15645 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Украина в 2020 году столкнулась с системным кризисом в области здравоохранения, главным вызовом которого стала борьба с COVID-19, также были зафиксированы пытки, факты преследования в Крыму за правозащитную работу, говорится в годовом докладе Международной правозащитной организации Amnesty International о правах человека в Украине в 2020 году, передает УНН.

Цитата

“Ограничения, обусловленные пандемией COVID-19 не смогли эффективно предотвратить распространение болезни. Ситуация обострилась из-за недостатка средств индивидуальной защиты и достаточного количества тестов, что перегрузило систему здравоохранения. К середине декабря сообщалось, что более 51 731 медик заразился COVID-19 из общего количества 1 055 047 подтвержденных случаев заражения на то время. По данным министра социальной политики, более 300 медицинских работников и работниц умерли до 19 декабря, при этом лишь 53 смерти были признаны как такие, которые связаны с профессиональной деятельностью”, — говорится в докладе.

По данным правозащитников, семьям медиков обещали государственную компенсацию, но в полном объеме ее получила лишь 21 семья, а частичную — 22. Связано это с неблагоприятными бюрократическими условиями и необходимостью доказывания, что умерший заразился на COVID-19 именно на работе.

Детали

Еще одной проблемой для Украины является недосягаемость территорий страны, контролируемых пророссийскими сепаратистами, для гуманитарных организаций. Также в документе сообщается, что в 2020 году продолжались аресты, допросы, пытки, заключение и другие виды жестокого обращения с людьми.

Кроме того, в 2020 году в Украине были зафиксированы отдельные случаи пыток со стороны правоохранительных органов. Всего было зафиксировано 129 уголовных дел касательно вероятных пыток, из них в 59 случаях были выдвинуты подозрения, 52 дела были закрыты.

В документе, в частности, отмечается, что в 2020 году в Украине в дальнейшем было распространенным домашнее насилие, недостаточно задокументированным и часто не получало эффективной реакции со стороны государственных органов. По информации правозащитников, правовые и институциональные инициативы последних лет по борьбе с домашним насилием часто были ненадлежащим образом реализованы, если и вообще реализовывались. Полиция неохотно выдавала срочные запретительные предписания и не желала или была не в состоянии их принудительно выполнить.

В 2020 году в Крыму продолжались преследования за правозащитную работу и инакомыслие, также имели место ограничения работы СМИ. Не были расследованы насильственные исчезновения 2014 года — с начала оккупации полуострова Россией.

“Оккупационные российские власти продолжали преследование правозащитников, в частности членов „Крымской Солидарности“ — низовой группы самопомощи этнических крымских татар. Многие ее члены и участницы столкнулись с политически мотивированным уголовным преследованием, преимущественно по надуманным обвинениям в якобы членстве в „Хизб-ут-Тахрир“ — исламском движении, запрещенном как „террористическое“ в России, но легальном в Украине”, — говорится в докладе .

Напомним

Ранее Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) задокументировало в оккупированном Крыму насильственные исчезновения 43 человек, в том числе четырех женщин. Насильственные исчезновения происходили в основном в форме похищения.

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