Больше всего женщин за последние 27 лет: в Антарктику отправилась 29-я украинская экспедиция
Киев • УНН
29-я украинская антарктическая экспедиция в составе 14 участников, среди которых 9 ученых и 5 вспомогательного персонала, отправилась из Киева на станцию "Академик Вернадский", чтобы заменить предыдущую команду и продолжить исследования в области биологии, геофизики и метеорологии.
На станцию "Академик Вернадский" отправилась 29-я Украинская антарктическая экспедиция. Ее отъезд состоялся сегодня, 11 марта 2024 года, из Киева, передает УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.
Как сообщили в НАНЦ, новая команда должна сменить на станции "Академик Вернадский" зимовщиков из 28-й УАЭ, которые отработали там почти год. Новую экспедицию ждет длительный путь: автобусом - в Польшу, самолетами - в Чили, а из порта Пунта-Аренас нашим ледоколом "Ноосфера" - в Антарктику.
"Это уже третья ротация зимовщиков, которую мы проводим за время полномасштабной войны. Находить профессионалов для годовых экспедиций все сложнее, ведь многие полярники или идеальные кандидаты - на фронте. Уже есть несколько случаев, когда во время отбора потенциальные зимовщики становились военнослужащими. Но несмотря на все сложности, мы не можем остановить антарктическую программу. Не имеем такого права ни перед прошлыми поколениями, которые вложили очень много сил и средств, чтобы Украина стала антарктическим государством, ни перед нынешним, для которого Антарктика - это окно в мир глобальной науки, ни тем более перед будущими, ведь наше присутствие на ледяном континенте имеет чрезвычайные перспективы", - отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.
В составе 29-й УАЭ - 14 участников и участниц, которые были отобраны на открытом конкурсе. Среди них 9 ученых (по 3 биологи, метеорологи и геофизики) и 5 представителей команды жизнеобеспечения (врач, повар, сисадмин, системный механик, дизелист-электрик).
Впервые за последние 27 лет в экспедиции будет работать 4 женщины (ранее столько полярниц было только во второй УАЭ 1997-1998 годов). Примечательно, что одна из участниц, геофизик Анна Соина, отправилась уже во вторую свою зимовку (ранее она была в 25-й УАЭ 2020-2021).
В первую для них экспедицию едут биолог Татьяна Баглай, метеоролог Валентина Гарбарчук, врач Иванна Котурбаш.
В команде - большинство новичков (десять), но руководить ими будет один из самых опытных полярников Украины, геофизик Юрий Отруба. Для него это будет восьмая зимовка.
В течение года 29-я УАЭ будет выполнять исследования по трем основным направлениям - биология, геофизика, метеорология, а также обеспечивать работу станции "Академик Вернадский".
Фото: Елена Максименко
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Больше всего женщин за последние 27 лет: в Антарктику отправилась 29-я украинская экспедиция
Макрон откладывает визиты в Украину из-за того, что хочет посетить страну "с ощутимыми результатами" - Politico
Генштаб: ВСУ отбили 54 российские атаки по всему фронту, в том числе 18 на Новопавловском направлении
Польские правоохранители отрицают блокирование пассажирских автобусов на границе с Украиной
Грузия направила Бельгии и Германии запрос на арест и экстрадицию советника генпрокурора Украины Адеишвили
Запорожское направление: ССО показали как HIMARS бьет по вражеской РЭБ
Во время распития алкоголя нанес товарищу повреждения, несовместимые с жизнью: полиция задержала подозреваемого на Киевщине
Будут говорить о поддержке Украины: в следующем месяце премьер Чехии встретится с Байденом
В российском Тольятти набирает оборот партизанское движение "АТЕШ"
Грузия требует от Украины выдачи чиновников Саакашвили: о ком речь
Популярные
В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ
Сборная украинских ветеранов получила уже 34 медали на соревнованиях United States Air Force Trials
Жителям ВОТ с украинскими паспортами грозит депортация - британская разведка
Оккупанты начали активнее проводить действия на направлении Новомихайловки - Лиховой
Постоянный Синод УГКЦ обнародовал заявление после слов Папы Франциска о "белом флаге"
Публикации
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
Больше всего женщин за последние 27 лет: в Антарктику отправилась 29-я украинская экспедиция
29-я украинская антарктическая экспедиция в составе 14 участников, среди которых 9 ученых и 5 вспомогательного персонала, отправилась из Киева на станцию "Академик Вернадский", чтобы заменить предыдущую команду и продолжить исследования в области биологии, геофизики и метеорологии.
Макрон откладывает визиты в Украину из-за того, что хочет посетить страну "с ощутимыми результатами" - Politico
Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает откладывать свой визит в Украину, поскольку хочет скоординировать действия с союзниками и приехать "с ощутимыми результатами".
Генштаб: ВСУ отбили 54 российские атаки по всему фронту, в том числе 18 на Новопавловском направлении
Украинские войска отбили 54 российские атаки на востоке и юге Украины, с интенсивными боями на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Ореховском направлениях, несмотря на российские авиаудары и ракетные обстрелы.
Польские правоохранители отрицают блокирование пассажирских автобусов на границе с Украиной
Польские правоохранители отрицают обвинения в блокировании пассажирских автобусов из Украины, заявляя, что автобусы беспрепятственно пересекают границу с Польшей.
Грузия направила Бельгии и Германии запрос на арест и экстрадицию советника генпрокурора Украины Адеишвили
Грузия требует ареста и экстрадиции бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили, который сейчас является советником Генерального прокурора Украины, и направила запросы в Бельгию и Германию.
Запорожское направление: ССО показали как HIMARS бьет по вражеской РЭБ
Вооруженные Силы уничтожили новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы "ПАЛАНТИН" на Запорожском направлении ракетами HIMARS после того, как разведывательные БПЛА отследили и передали его координаты.
Во время распития алкоголя нанес товарищу повреждения, несовместимые с жизнью: полиция задержала подозреваемого на Киевщине
В Киевской области во время пьяного конфликта мужчина убил своего 45-летнего знакомого, избив его металлическим чайником и деревянным рублем, а затем спрятал тело у себя дома.
Будут говорить о поддержке Украины: в следующем месяце премьер Чехии встретится с Байденом
Премьер-министр Чехии Петр Фиала встретится с президентом США Джо Байденом в апреле, чтобы обсудить Украину, вопросы безопасности, экономические возможности, общие демократические ценности и подтвердить свою решительную поддержку Украины против российской агрессии.
В российском Тольятти набирает оборот партизанское движение "АТЕШ"
Партизанское движение "АТЕШ - Гражданская сила" набирает обороты в российском городе Тольятти: активисты сообщают, что ежедневно к ним присоединяется огромное количество людей для борьбы с преступным режимом.
Грузия требует от Украины выдачи чиновников Саакашвили: о ком речь
Грузия требует от Украины выдать бывших грузинских чиновников, осужденных за преступления, которые сейчас занимают высокие должности в украинской власти, ссылаясь на то, что это противоречит традиционной дружбе между двумя странами.