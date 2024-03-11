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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Больше всего женщин за последние 27 лет: в Антарктику отправилась 29-я украинская экспедиция

Больше всего женщин за последние 27 лет: в Антарктику отправилась 29-я украинская экспедиция

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 17:58  •  13655 просмотра

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29-я украинская антарктическая экспедиция в составе 14 участников, среди которых 9 ученых и 5 вспомогательного персонала, отправилась из Киева на станцию "Академик Вернадский", чтобы заменить предыдущую команду и продолжить исследования в области биологии, геофизики и метеорологии.

На станцию "Академик Вернадский" отправилась 29-я Украинская антарктическая экспедиция.  Ее отъезд состоялся сегодня, 11 марта 2024 года, из Киева, передает УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Как сообщили в НАНЦ, новая команда должна сменить на станции "Академик Вернадский" зимовщиков из 28-й УАЭ, которые отработали там почти год. Новую экспедицию ждет длительный путь: автобусом - в Польшу, самолетами - в Чили, а из порта Пунта-Аренас нашим ледоколом "Ноосфера" - в Антарктику.

"Это уже третья ротация зимовщиков, которую мы проводим за время полномасштабной войны. Находить профессионалов для годовых экспедиций все сложнее, ведь многие полярники или идеальные кандидаты - на фронте. Уже есть несколько случаев, когда во время отбора потенциальные зимовщики становились военнослужащими. Но несмотря на все сложности, мы не можем остановить антарктическую программу. Не имеем такого права ни перед прошлыми поколениями, которые вложили очень много сил и средств, чтобы Украина стала антарктическим государством, ни перед нынешним, для которого Антарктика - это окно в мир глобальной науки, ни тем более перед будущими, ведь наше присутствие на ледяном континенте имеет чрезвычайные перспективы", - отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.

В составе 29-й УАЭ - 14 участников и участниц, которые были отобраны на открытом конкурсе. Среди них 9 ученых (по 3 биологи, метеорологи и геофизики) и 5 представителей команды жизнеобеспечения (врач, повар, сисадмин, системный механик, дизелист-электрик).

Впервые за последние 27 лет в экспедиции будет работать 4 женщины (ранее столько полярниц было только во второй УАЭ 1997-1998 годов). Примечательно, что одна из участниц, геофизик Анна Соина, отправилась уже во вторую свою зимовку (ранее она была в 25-й УАЭ 2020-2021).

В первую для них экспедицию едут биолог Татьяна Баглай, метеоролог Валентина Гарбарчук, врач Иванна Котурбаш.

В команде - большинство новичков (десять), но руководить ими будет один из самых опытных полярников Украины, геофизик Юрий Отруба. Для него это будет восьмая зимовка.

В течение года 29-я УАЭ будет выполнять исследования по трем основным направлениям - биология, геофизика, метеорология, а также обеспечивать работу станции "Академик Вернадский".

Фото: Елена Максименко

Антонина Туманова

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