Большая вода в Черкасской области: подтоплены 13 домов, 37 дворов и более 500 гектаров полей

В Черкасском районе подтоплены 13 домов и 37 дворов. Также несколько домовладений заводнены на Золотоношщине. Об этом сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, передает УНН.

"Под занавес дня о еще одном испытании для Черкасской области. Большой водой. Уровень опасности все еще остается оранжевым", - сообщил Табурец.

По информации на вечер, в Черкасском районе подтоплены 13 домов и 37 дворов. Также несколько домовладений затоплены на Золотоношщине. Плюс поля и луга в обоих районах, общей площадью более 500 га.

Табурец отметил, чтобы ситуация не ухудшалась - принимают меры предосторожности.

"В частности, спасатели вместе с курсантами укрепляют и возводят заградительные дамбы, где это возможно и действенно. Также постоянно на связи с жителями, чьи дома отрезаны водой. Готовы оказать нужную помощь и доставить продукты с водой", - добавил глава ОВА.

Штаб продолжает круглосуточную работу. Оперативно-мобильные группы мониторят ситуацию.