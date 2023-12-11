Более тысячи человек ежедневно работают над разминированием Украины - глава МВД
Киев • УНН
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил на встрече G7, что более тысячи человек ежедневно работают над разминированием Украины
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время участия во встрече с министрами внутренних дел и безопасности "Группы семи" в Японии в онлайн-формате рассказал о ситуации с безопасностью в Украине, в частности о минной безопасности и о ресурсах, которые привлечены для устранения последствий агрессии рф. Об этом сообщили в МВД, пишет УНН.
Более 30% территории нашей страны сейчас являются потенциально опасными с точки зрения минной безопасности. Сейчас наши специалисты проводят боевое и оперативное разминирование. Ежедневно у нас работает более 200 саперных расчетов - это более 1100 человек, около 350 единиц техники
Детали
В частности, был рассмотрен вопрос минной опасности. По информации Игоря Клименко, уже обследовано более 1600 квадратных километров. Однако даже после очистки территории она не является полностью безопасной, так как враг повторно обстреливает большинство деоккупированных регионов.
Поэтому глава МВД отметил, что для решения этой проблемы Украине нужна помощь международных партнеров, в частности в вопросе предоставления машин механизированного разминирования.
Кроме того, глава МВД Украины ознакомил коллег с ситуацией безопасности на государственной границе, рассказал о развитии сети пунктов несокрушимости и центров безопасности, а также о мерах предотвращения и реагирования на домашнее насилие.
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Более тысячи человек ежедневно работают над разминированием Украины - глава МВД
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил на встрече G7, что более тысячи человек ежедневно работают над разминированием Украины.
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