Более 2 млрд грн на оборону: Одесская область выполнила бюджет на 100% и значительную часть средств направила ВСУ
Киев • УНН
Одесская область сохраняет финансовую стабильность во время кризисов, выполняя свой бюджет и поддерживая потребности обороны, обеспечивая при этом прозрачность и эффективность использования средств.
В 2023 году Одесская область продолжила испытания по управлению финансами в условиях форс-мажорных обстоятельств. Регион успешно справился с вызовами и остается финансово устойчивым. Об этом сообщает Одесская ОГА, передает УНН.
Там отметили, что в 2023 году в бюджеты поступило более 25 млрд грн, план выполнен на 100%.
"Регион успешно выполнил бюджетные обязательства, обеспечив поддержку наших Вооруженных сил с одновременным контролем за эффективным использованием публичных средств. Финансовая дисциплина и прозрачность были и есть нашим приоритетом", - говорится в сообщении.
Также в ОВА рассказали о результатах работы группы "Прозрачность и подотчетность", которая выявила сомнительное распоряжение бюджетными средствами на сумму 170 млн грн, которые возвращены в бюджет для более эффективного использования.
В военной администрации добавили, что в этом году все районы области обеспечили финансирование защищенных расходов, в частности на зарплату, энергоносители, социальные выплаты.
"Из местных бюджетов Одесской области на мероприятия и работы по территориальной и военной обороне за последние полгода направлено 2,3 млрд грн, в том числе: громадами и райбюджетами - 1,9 млрд. грн.
Каждая пострадавшая от российской агрессии семья получила единовременную финансовую помощь.
Значительная часть расходов была направлена на оснащение больниц новейшим оборудованием, в частности 200 млн грн выделено на ремонт военного госпиталя", - говорится в сообщении.
Одесская ОГА продолжает восстанавливать дороги там, где это критически необходимо.
Также важно обеспечить людям из отдаленных районов комфортные условия для передвижения, в частности в школы и больницы, убеждены в ОВА.
"Мы благодарны всем гражданам за их поддержку, помощь ВСУ и веру в наши усилия.
Вместе мы продолжим работать над улучшением финансовой устойчивости и обеспечением благосостояния нашего региона", - резюмировали в ОВА.
Более 2 млрд грн на оборону: Одесская область выполнила бюджет на 100% и значительную часть средств направила ВСУ
Одесская область сохраняет финансовую стабильность во время кризисов, выполняя свой бюджет и поддерживая потребности обороны, обеспечивая при этом прозрачность и эффективность использования средств.
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