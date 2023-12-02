Бойкот Украины и партнеров, избрание нового главы и "равнодушие" лаврова: как завершился саммит ОБСЕ
Ежегодный саммит ОБСЕ завершился равнодушной позицией рф по организации и утверждением представителя Мальты в качестве ее нового председателя. Вторжение рф в Украину привело к бойкоту со стороны Украины и некоторых союзников
На западные и северные области надвигается непогода: в полиции призывают переждать дома
Ночью 3 декабря в Карпатском регионе, Волынской и Ровенской областях ожидается сильный снег и гололедица на дорогах; жителям рекомендуется оставаться дома.
Очень важно, чтобы глава Китая поддержал Украину - Зеленский
Президент Украины Зеленский подчеркивает важность поддержки главой КНР Си Цзиньпином украинского суверенитета и международных норм, таких как ядерная безопасность и территориальная целостность. Зеленский также хочет, чтобы Китай поддержал украинскую "Формулу мира".
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
Следственно-оперативная группа была отправлена после сообщений о том, что народного депутата Александра Дубинского якобы избили в СИЗО.
Полиция получила сообщение о якобы избиении Дубинского в СИЗО, группа выехала на место
Полиция получила сообщение о якобы избиении нардеп Александра Дубинского в СИЗО, группа выехала на место.
На Закарпатье пришла "большая вода", подтопило дороги и сельскохозяйственные угодья
Наводнение в Закарпатской области Украины, вызванное сильными дождями, затопило 440 гектаров сельскохозяйственных угодий, дороги и сместило опорную стену дома.
Дубинский заявил, что его якобы избили в СИЗО
Как сообщается, народного депутата Александра Дубинского якобы избили в СИЗО. Его адвокаты требуют перевести его в следственный изолятор СБУ
Запорожская АЭС перешла с резервной на нормальную схему питания после блэкаута - Укрэнерго
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вернулась с резервной на нормальную схему питания после блэкаута.
Украинские военные в активной обороне - спикер Сухопутных войск о ситуации вокруг Бахмута
Украинские войска ведут активную оборону вокруг Бахмута.
Дефицита электричества нет, все отключения или из-за непогоды, или боевых действий - Минэнерго
Министерство энергетики Украины указывает, что дефицита электроэнергии нет, нет никаких ограничений для потребителей; все отключения связаны с погодными условиями или войной.