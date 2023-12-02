Бойкот Украины и партнеров, избрание нового главы и "равнодушие" лаврова: как завершился саммит ОБСЕ

Крупнейшая в мире организация региональной безопасности - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - завершила в пятницу свой ежегодный саммит, на котором рф выразила безразличие к будущему организации, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

ОБСЕ задумана как площадка для диалога по вопросам безопасности, но, как указано, рф блокирует ключевые решения в этом органе, состоящем из 57 стран, включая утверждение бюджета.

Между тем 21-месячное вторжение москвы в Украину вызвало резкую критику со стороны большинства членов, а Украина и ключевые союзники бойкотировали эту встречу в столице Северной Македонии Скопье из-за участия рф.

Буяр Османи, министр иностранных дел Северной Македонии и председатель ОБСЕ, смело высказался по поводу результатов двухдневной встречи, заявив, что орган был "спасен", потому что ему удалось избрать нового главу и продлить мандаты своих главных должностных лиц.

"российская агрессия против Украины грубо нарушила сам основной принцип и обязательства нашей организации", - заявил Османи на пресс-конференции в пятницу.

"Это также бросило вызов самому существованию нашей организации, поэтому результаты этого министерского совета являются прорывными", - сказал он.

Организация утвердила Мальту новым председателем в следующем году, заменив члена НАТО Эстонию, которую москва отклонила.

ОБСЕ никогда не задумывалась как организация стран-единомышленников, сказал Османи, подчеркнув, что организация продолжает "служить активной платформой для диалога и подотчетности".

Министр иностранных дел рф сергей лавров, присутствовавший на саммите, выразил отсутствие беспокойства по поводу ее существования.

"Это главное чувство: равнодушие, - заявил лавров журналистам ранее в пятницу. - Организация уже превратилась в нечто, что делает меня равнодушным к тому, что с ней будет дальше".

В своем обращении в четверг российский министр заявил, что ОБСЕ становится "придатком" НАТО и Евросоюза: "Организация, скажем прямо, находится на краю пропасти. Возникает простой вопрос: имеет ли смысл вкладывать средства в ее возрождение?".

Созданная в 1975 году как площадка для диалога между восточным и западным блоками времен холодной войны, ОБСЕ с трудом могла функционировать, поскольку война рф в Украине вызвала напряжение в организации.

Конференцию в Скопье бойкотировали Украина, Эстония, Латвия, Литва и Польша, причем последняя заявила, что присутствие рф "неприемлемо".

"В то время как россия пытается разрушить ОБСЕ, ее государства-участники подавляющим большинством поддерживают Украину", - написал в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в X (ранее Twitter).

Украина хочет, чтобы ОБСЕ исключила рф, как это сделал Совет Европы.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил: "Место лаврова - в специальном трибунале, а не за столом ОБСЕ".

Министр иностранных дел Мальты Ян Борг, новый председатель ОБСЕ, подчеркнул, что соглашения, достигнутые на встрече, являются "свидетельством нашей общей приверженности дальнейшему укреплению нашей организации".

"Мы должны сосредоточиться на прекращении войн и конфликтов. Агрессивная война рф против Украины должна прекратиться", - заявил он журналистам.

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