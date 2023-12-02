Бойкот Украины и партнеров, избрание нового главы и "равнодушие" лаврова: как завершился саммит ОБСЕ

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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  136851 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

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Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  182070 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  172054 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  156753 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  151735 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  171707 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  226164 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  199466 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  212418 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200767 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  179107 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  43946 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  23459 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  22738 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  21656 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

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Бойкот Украины и партнеров, избрание нового главы и "равнодушие" лаврова: как завершился саммит ОБСЕ

Ежегодный саммит ОБСЕ завершился равнодушной позицией рф по организации и утверждением представителя Мальты в качестве ее нового председателя. Вторжение рф в Украину привело к бойкоту со стороны Украины и некоторых союзников

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Бойкот Украины и партнеров, избрание нового главы и "равнодушие" лаврова: как завершился саммит ОБСЕ

На западные и северные области надвигается непогода: в полиции призывают переждать дома

Ночью 3 декабря в Карпатском регионе, Волынской и Ровенской областях ожидается сильный снег и гололедица на дорогах; жителям рекомендуется оставаться дома.

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На западные и северные области надвигается непогода: в полиции призывают переждать дома

Очень важно, чтобы глава Китая поддержал Украину - Зеленский

Президент Украины Зеленский подчеркивает важность поддержки главой КНР Си Цзиньпином украинского суверенитета и международных норм, таких как ядерная безопасность и территориальная целостность. Зеленский также хочет, чтобы Китай поддержал украинскую "Формулу мира".

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Очень важно, чтобы глава Китая поддержал Украину - Зеленский

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Следственно-оперативная группа была отправлена после сообщений о том, что народного депутата Александра Дубинского якобы избили в СИЗО.

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В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Полиция получила сообщение о якобы избиении Дубинского в СИЗО, группа выехала на место

Полиция получила сообщение о якобы избиении нардеп Александра Дубинского в СИЗО, группа выехала на место.

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Наводнение в Закарпатской области Украины, вызванное сильными дождями, затопило 440 гектаров сельскохозяйственных угодий, дороги и сместило опорную стену дома.

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На Закарпатье пришла "большая вода", подтопило дороги и сельскохозяйственные угодья

Дубинский заявил, что его якобы избили в СИЗО

Как сообщается, народного депутата Александра Дубинского якобы избили в СИЗО. Его адвокаты требуют перевести его в следственный изолятор СБУ

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Дубинский заявил, что его якобы избили в СИЗО

Запорожская АЭС перешла с резервной на нормальную схему питания после блэкаута - Укрэнерго

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вернулась с резервной на нормальную схему питания после блэкаута.

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Запорожская АЭС перешла с резервной на нормальную схему питания после блэкаута - Укрэнерго

Украинские военные в активной обороне - спикер Сухопутных войск о ситуации вокруг Бахмута

Украинские войска ведут активную оборону вокруг Бахмута.

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Украинские военные в активной обороне - спикер Сухопутных войск о ситуации вокруг Бахмута

Дефицита электричества нет, все отключения или из-за непогоды, или боевых действий - Минэнерго

Министерство энергетики Украины указывает, что дефицита электроэнергии нет, нет никаких ограничений для потребителей; все отключения связаны с погодными условиями или войной.

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Дефицита электричества нет, все отключения или из-за непогоды, или боевых действий - Минэнерго