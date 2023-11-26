Блокада польско-украинской границы: Латвия предлагает посредничество в переговорах

Латвия призвала Варшаву решить ситуацию с блокадами на польско-украинской границе и предлагает свое содействие в этом вопросе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Латвии, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 25 ноября министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш общался с польским министром по делам ЕС Шимонем Шинковским вель Секом и призвал его искать выход из ситуации, сложившейся на польско-украинской границе из-за протест-блокады польских перевозчиков.

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Министр иностранных дел сообщил о готовности Латвии присоединиться и способствовать поиску выхода из ситуации - говорится в коммюнике.

Дополнение

Министры также обсудили будущее решение Европейского Совета о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Министр иностранных дел Латвии подтвердил твердую поддержку Латвией Украины, отметив, что Украина принадлежит к Европе, поэтому Латвия выступает за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году.

Напомним

Водителям, которые заблокированы на украинско-польской границе, из-за забастовки польских перевозчиков, доставили необходимые продукты и лекарства.

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