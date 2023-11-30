Блокада на границе с Польшей: в профильном комитете назвали компромиссы, на которые может пойти Украина

Украина может, в частности, говорить о любых компромиссах в системе "путь", в электронной очереди для прекращения забастовки польских перевозчиков. Такое мнение высказала первый зампред комитета ВРУ по вопросов транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко во время брифинга, передает Корреспондент УНН.

"Польские перевозчики имеют пять основных требований и некоторые требования, я бы сказала могут быть выполнены украинской стороной. Это доступ к системы "путь", возврат пустых европейских грузовиков без очереди. К сожалению электронная очередь и система "путь" не на 100% прозрачны, что раздражает наших европейских партнеров...я считаю, что мы можем говорить о любых компромиссах в системе "путь", в электронной очереди, отдельная линия для европейского транспорта, но мы не можем говорить об одном пункте-это возврат разрешений для наших перевозчиков - сказала Клименко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша предлагает Украине решение для прекращение забастовки перевозчиков на границе

Она отметила, что переговоры ведутся на дипломатическом равны со Словакией и Польшей.

"Этот вопрос решается на уровне исполнительной власти и Европейские институты должны также вмешиваться не бюрократическими процедурами, а какими-то более эффективными инструментами", - рассказала Клименко

Дополнения

Совет ЕС рассмотрит блокировку пунктов пропуска на польско-украинской границе.

Контекст

6 ноября польские перевозчики начали физическое блокирование трех из четырех крупнейших пограничных переходов на польско-украинской границе. Как украинские, так и польские экспортеры, импортеры и перевозчики уже терпят убытки, так же страдают и взаимоотношения между двумя странами, которые еще не успели восстановиться после зернового конфликта.

Забастовщики обещали пропустить определенные виды товаров на границе. Речь идет о гуманитарке и других опасных грузах, например, топливе. Впрочем, соответствующие лица фиксируют нарушение обещания, поскольку вышеупомянутые машины и в дальнейшем стоят в общей очереди.

16 ноября словацкие перевозчики провели предупредительную акцию и на час заблокировали пересечение границы украинским коллегам, присоединившись к аналогичной польской блокаде. Перевозчики заявили, что будут ждать реакции в течение семи дней, а в случае ее отсутствия угрожают полностью перекрыть пункт пропуска "Вишне Немецкое-Ужгород".