Блокада на границе с Польшей: польские фермеры продолжают блокировать 5 пунктов пропуска, в очередях почти 1000 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пяти пунктах пропуска. Показатели пересечения границы на этих направлениях почти нулевые. Всего в очередях на территории Польши находится почти 1000 грузовиков. Об этом во вторник рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

По-прежнему польские фермеры продолжают свои действия на 5 направлениях: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская" и "Шегини". Фактически на этих 5 направлениях они или затрудняют движение для грузовых транспортных средств, или же вообще не пропускают на отдельных направлениях грузовики. В частности, грузовики вообще не имеют возможности пересечь границу из Украины в Польшу через пункты пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Здесь за последние дни нулевые показатели пересечения границы. И практически можно сказать, что также не пропускают по направлению пункта пропуска "Шегини" - сказал Демченко.

Он отметил, что за прошедшие сутки проследовало только 4 грузовика, но до этого количественные показатели были на нулевой отметке.

"Также довольно незначительное количество грузовых транспортных средств польскими фермерами пропускается в сторону Украины по направлению пункта пропуска "Шегини". За минувшие сутки около 25 грузовых транспортных средств, которые смогли проследовать в сторону Украины. И 75 грузовых транспортных средств они пропустили по направлению пункта пропуска "Ягодин" из Польши в Украину", - добавил Демченко.

Также спикер рассказал, что на 5 направлениях совокупно в очередях на территории Польши находится около 900 грузовиков.

Напомним

Вчера СМИ сообщали, что около сотни тракторов блокируют границу с Германией в направлении Берлина на двух пунктах пропуска - в Свецко и Губинку.