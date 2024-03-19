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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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18 марта 2024, 09:47  •  136044 просмотра

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18 марта 2024, 08:54  •  132845 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

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Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191509 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

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Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  190947 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

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На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187748 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

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Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170681 просмотра

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15 марта 2024, 08:10  •  117897 просмотра

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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры продолжают блокировать 5 пунктов пропуска, в очередях почти 1000 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пяти пунктах пропуска на границе с Польшей, что вызвало очереди из почти 1 000 грузовиков.

Общество •   •  7353 просмотра
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры продолжают блокировать 5 пунктов пропуска, в очередях почти 1000 грузовиков

Футбол: Украина сыграет товарищеские матчи с Германией, Польшей и Молдовой в июне

Сборная Украины по футболу сыграет в июне три товарищеских матча против Германии, Польши и Молдовы.

спорт •   •  5823 просмотра
Футбол: Украина сыграет товарищеские матчи с Германией, Польшей и Молдовой в июне

Британская разведка: военное ведомство рф ищет способы сохранить флот в Черном море

российские военные ищут способы усилить защиту от беспилотников и ограничить операции в Черном море из-за успешных асимметричных военно-морских ударов Украины и увеличения потерь.

Война •   •  7774 просмотра
Британская разведка: военное ведомство рф ищет способы сохранить флот в Черном море

"Выборы без выбора": Стефанчук призвал страны Дунайской инициативы не признавать результаты голосования в рф

Стефанчук призвал страны Дунайской инициативы не признавать фейковые "президентские выборы", проведенные Россией.

политика •   •  8342 просмотра
"Выборы без выбора": Стефанчук призвал страны Дунайской инициативы не признавать результаты голосования в рф

россияне активно используют дроны для атаки на прифронтовые регионы Украины - ОК "Юг"

российские оккупанты активно применяют беспилотники для обстрелов прифронтовых районов Украины: 156 пусков БПЛА FPV, 6 ударов БПЛА "Ланцет", сброшено 219 осколочных боеприпасов. Также россияне используют крылатые ракеты и управляемые авиационные бомбы.

Война •   •  8914 просмотра
россияне активно используют дроны для атаки на прифронтовые регионы Украины - ОК "Юг"

Принцесса Уэльская с мужем посетила фермерский рынок: появилось первое видео Кейт после Рождества

Принцесса Уэльская и принц Уильям были замечены во время посещения фермерского магазина вблизи Виндзорского замка, что стало первым публичным появлением Кейт после перенесенной в начале этого года операции на брюшной полости.

Новости Мира •   •  7367 просмотра
Принцесса Уэльская с мужем посетила фермерский рынок: появилось первое видео Кейт после Рождества

"Рамштайн-20": глава Пентагона открыл заседание и заверил в поддержке Украины

На встрече на авиабазе Рамштайн министр обороны США Ллойд Остин пообещал дальнейшую военную поддержку Украине, заявив, что "Соединенные Штаты не позволят Украине потерпеть неудачу".

Война •   •  9465 просмотра
"Рамштайн-20": глава Пентагона открыл заседание и заверил в поддержке Украины

В наиболее опасных населенных пунктах Сумщины осталось от 3 до 10 человек - ОВА

Из наиболее опасных населенных пунктов Сумской области необходимо эвакуировать от 3 до 10 человек, еще 300 остаются в менее опасных районах, но также нуждаются в эвакуации.

Общество •   •  10723 просмотра
В наиболее опасных населенных пунктах Сумщины осталось от 3 до 10 человек - ОВА

В Винницкой области правоохранители нашли "черный" шахед

Полиция в Винницкой области нашла модифицированный российский беспилотник-камикадзе, и обломки трех других, разбросанные в полях. После документирования событий части дронов будут изъяты и уничтожены.

Война •   •  9175 просмотра
В Винницкой области правоохранители нашли "черный" шахед

Зеленский обсудил с главой Евросовета Мишелем шаги на пути к началу переговоров о вступлении в ЕС

Зеленский обсудил с президентом Европейского Совета Мишелем дальнейшие шаги по фактическому началу переговоров о вступлении Украины в ЕС и дальнейшую дополнительную помощь Европейского союза.

политика •   •  9546 просмотра
Зеленский обсудил с главой Евросовета Мишелем шаги на пути к началу переговоров о вступлении в ЕС