Блокада на границе с Польшей: 110 пустых грузовиков пропустили на "Угринове" за более чем сутки
Киев • УНН
С 4 декабря 110 пустых грузовиков пересекли украинскую границу с Польшей в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" после того, как была достигнута договоренность о разблокировании пункта пропуска.
По состоянию на утро 5 декабря через пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польской границе с начала пропуска пустых грузовиков пропустили 110 тяжеловесных транспортных средств из Украины, сообщили во вторник в Госпогранслужбе, пишет УНН.
110 грузовиков на выезд из Украины оформили пограничники в пункте пропуска "Угринов" по состоянию на утро 5 декабря
Пропуск пустых грузовиков начался 4 декабря 2023 года в 01:00.
Заезд грузовиков в пункт пропуска осуществляется в порядке общей очереди.
Дополнение
Накануне пограничники и таможенники Украины и Польши провели рабочую встречу. На ней стороны отметили, что обеспечат надлежащее функционирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув" и ритмичность движения транспорта во время пограничного и таможенного контроля.
Напомним
Украина и Польша договорились разблокировать пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" для пустых грузовиков и создать в системе "еЧерга" отдельные пасы для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск" и "Краковец-Корчева".
За первые 12 часов с момента открытия движения на пограничном переходе Угринов-Долгобичув в Польшу были оформлены 50 пустых грузовиков из Украины.
Блокада на границе с Польшей: 110 пустых грузовиков пропустили на "Угринове" за более чем сутки
С 4 декабря 110 пустых грузовиков пересекли украинскую границу с Польшей в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" после того, как была достигнута договоренность о разблокировании пункта пропуска.
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