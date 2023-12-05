Блокада на границе с Польшей: 110 пустых грузовиков пропустили на "Угринове" за более чем сутки

По состоянию на утро 5 декабря через пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польской границе с начала пропуска пустых грузовиков пропустили 110 тяжеловесных транспортных средств из Украины, сообщили во вторник в Госпогранслужбе, пишет УНН.

110 грузовиков на выезд из Украины оформили пограничники в пункте пропуска "Угринов" по состоянию на утро 5 декабря -говорится в сообщении.

Пропуск пустых грузовиков начался 4 декабря 2023 года в 01:00.

Заезд грузовиков в пункт пропуска осуществляется в порядке общей очереди.

Дополнение

Накануне пограничники и таможенники Украины и Польши провели рабочую встречу. На ней стороны отметили, что обеспечат надлежащее функционирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув" и ритмичность движения транспорта во время пограничного и таможенного контроля.

Напомним

Украина и Польша договорились разблокировать пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" для пустых грузовиков и создать в системе "еЧерга" отдельные пасы для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск" и "Краковец-Корчева".

За первые 12 часов с момента открытия движения на пограничном переходе Угринов-Долгобичув в Польшу были оформлены 50 пустых грузовиков из Украины.