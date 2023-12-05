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Блокада на границе с Польшей: 110 пустых грузовиков пропустили на "Угринове" за более чем сутки

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 09:02  •  17162 просмотра

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С 4 декабря 110 пустых грузовиков пересекли украинскую границу с Польшей в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" после того, как была достигнута договоренность о разблокировании пункта пропуска.

По состоянию на утро 5 декабря  через пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польской границе с начала пропуска пустых грузовиков пропустили 110 тяжеловесных транспортных средств из Украины, сообщили во вторник  в Госпогранслужбе, пишет УНН.

110 грузовиков на выезд из Украины оформили пограничники в пункте пропуска "Угринов" по состоянию на утро 5 декабря

-говорится в сообщении.

Пропуск пустых грузовиков начался 4 декабря 2023 года в 01:00.

Заезд грузовиков в пункт пропуска осуществляется в порядке общей очереди.

Дополнение

Накануне пограничники и таможенники Украины и Польши провели рабочую встречу. На ней стороны отметили, что обеспечат надлежащее функционирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув" и ритмичность движения транспорта во время пограничного и таможенного контроля.

Напомним

Украина и Польша договорились разблокировать пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" для пустых грузовиков и создать в системе "еЧерга" отдельные пасы для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск" и "Краковец-Корчева".  

За первые 12 часов с момента открытия движения на пограничном переходе Угринов-Долгобичув в Польшу были оформлены 50 пустых грузовиков из Украины.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
Блокада на кордоні з Польщею: 110 порожніх вантажівок пропустили на "Угринові" за понад добу
Blockade on the border with Poland: 110 empty trucks were allowed to enter Uhryniv for more than a day
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Блокада на границе с Польшей: 110 пустых грузовиков пропустили на "Угринове" за более чем сутки

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