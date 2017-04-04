Около 40 тыс. грн лежат под ногами жителей одного из сел Закарпатья - нардеп

"Ужасная картина на фото пейзажей Закарпатья.

Интересно, сколько средств могли бы собрать жители села Колочава Закарпатской области, если бы "депозитная система сбора и утилизации использованной тары" (Законопроект №5614) уже работала в настоящее время в Украине? Давайте посчитаем вместе!

Если сделать даже приблизительные расчеты, при количестве населения с. Колочава в 5029 человек (по данным Википедии), можно предположить, что каждый житель потребляет минимум 1 бутылку напитков в неделю и, соответственно, 4-5 бутылок в месяц.

Итак, при стоимости депозита 2 гривны за каждую бутылку, экономический эффект от системы депозита тары составил бы 40 232 гривны. Приятное поощрение?", - отметил он.

Еще один экономический эффект от внедрения депозитной системы сбора тары заключается в уменьшении затрат на очистку территории, заметил И.Рыбак.

"Если каждый сознательный гражданин Украины не выбросит тару на помойку, а будет собирать и сдавать в соответствующие места сбора, то уменьшится необходимость тратить средства для очистки территорий от мусора", - пояснил он.

И.Рыбак напомнил, что выброшенный пластик не разлагается в природе веками.

"Большая проблема в том, что выброшенный пластик не разлагается в природе веками. И, соответственно, вживляется к клеткам живых организмов, что приводит к их мутации или вымиранию, и как следствие - попадает в виде пищи на стол, что приводит к отравлению человеческого организма", - подчеркнул председатель подкомитета по вопросам государственного мониторинга окружающей природной среды.

Напомним, фотограф Роман Михайлюк на своей странице в Facebook опубликовал "поля" пластиковых бутылок на территории природного заповедника у озера Синевир.



Как ранее сообщал УНН, 13 народных депутатов выступили инициаторами внедрения в Украине депозитной системы сбора и утилизации использованной тары.

Такая система сейчас популярна в Германии. Граждане сдают пустые бутылки из-автоматы и получают за это деньги.