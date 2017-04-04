Около 40 тыс. грн лежат под ногами жителей одного из сел Закарпатья - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Народный депутат, председатель подкомитета по вопросам государственного мониторинга окружающей природной среды Иван Рыбак прокомментировал опубликованные в сети фото загроможденного мусором заповедника у озера Синевир и посчитал, сколько могли бы заработать жители села Колочова Закарпатской области, если бы сдали выброшенные пустые бутылки, сообщает УНН.
"Ужасная картина на фото пейзажей Закарпатья.
Интересно, сколько средств могли бы собрать жители села Колочава Закарпатской области, если бы "депозитная система сбора и утилизации использованной тары" (Законопроект №5614) уже работала в настоящее время в Украине? Давайте посчитаем вместе!
Если сделать даже приблизительные расчеты, при количестве населения с. Колочава в 5029 человек (по данным Википедии), можно предположить, что каждый житель потребляет минимум 1 бутылку напитков в неделю и, соответственно, 4-5 бутылок в месяц.
Итак, при стоимости депозита 2 гривны за каждую бутылку, экономический эффект от системы депозита тары составил бы 40 232 гривны. Приятное поощрение?", - отметил он.
Еще один экономический эффект от внедрения депозитной системы сбора тары заключается в уменьшении затрат на очистку территории, заметил И.Рыбак.
"Если каждый сознательный гражданин Украины не выбросит тару на помойку, а будет собирать и сдавать в соответствующие места сбора, то уменьшится необходимость тратить средства для очистки территорий от мусора", - пояснил он.
И.Рыбак напомнил, что выброшенный пластик не разлагается в природе веками.
"Большая проблема в том, что выброшенный пластик не разлагается в природе веками. И, соответственно, вживляется к клеткам живых организмов, что приводит к их мутации или вымиранию, и как следствие - попадает в виде пищи на стол, что приводит к отравлению человеческого организма", - подчеркнул председатель подкомитета по вопросам государственного мониторинга окружающей природной среды.
Напомним, фотограф Роман Михайлюк на своей странице в Facebook опубликовал "поля" пластиковых бутылок на территории природного заповедника у озера Синевир.
Как ранее сообщал УНН, 13 народных депутатов выступили инициаторами внедрения в Украине депозитной системы сбора и утилизации использованной тары.
Такая система сейчас популярна в Германии. Граждане сдают пустые бутылки из-автоматы и получают за это деньги.