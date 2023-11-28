Блинкен на встрече НАТО пообещает постоянную поддержку Украине

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50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
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50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
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Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
  •  140799 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

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Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
  •  137180 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
  •  141235 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
27 ноября  •  135803 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
27 ноября  •  131783 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  285301 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

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Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  449315 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  194059 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  452223 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
27 ноября  •  61324 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  213241 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  32120 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  449315 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  452223 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  393280 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  371691 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  369276 просмотра
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Новости по теме

Блинкен на встрече НАТО пообещает постоянную поддержку Украине

Государственный секретарь США Блинкен подтвердит поддержку Украины со стороны НАТО на встрече в Брюсселе, несмотря на ограниченность ресурсов из-за конфликта в Газе. Он отвергает сообщения о давлении на Киев относительно переговоров с москвой и подчеркивает, что Украина должна сама решать, как решить конфликт.

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Блинкен на встрече НАТО пообещает постоянную поддержку Украине

Ракетный удар рф в Запорожье нанес ущерб многоэтажкам и учебным заведениям - мэрия

В результате вражеского ракетного удара повреждены три многоэтажки и три учебных заведения в Запорожье.

Война •   •  22645 просмотра
Ракетный удар рф в Запорожье нанес ущерб многоэтажкам и учебным заведениям - мэрия

В Венеции, перед павильоном россии на биеннале, установили фото разрушенного российской армией дома в Бородянке

Художник Даниил Ткаченко показал на Венецианской биеннале фотографию разрушенного российскими войсками здания в Бородянке, передавая влияние действий рф в Украине.

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В Венеции, перед павильоном россии на биеннале, установили фото разрушенного российской армией дома в Бородянке

Армия рф утром ударила по пятиэтажке в Никополе: один погибший, двое раненых

Российские войска нанесли удар по 5-этажному дому в Никополе, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения, а потенциальные жертвы все еще могут находиться под завалами.

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Армия рф утром ударила по пятиэтажке в Никополе: один погибший, двое раненых

путин подписал бюджет россии: военные расходы достигнут рекордного значения со времен СССР

путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы. На статью "национальная оборона" будет выделено на 70% больше, чем в 2023 году.

Война •   •  24155 просмотра
путин подписал бюджет россии: военные расходы достигнут рекордного значения со времен СССР

В Запорожье враг утром нанес ракетный удар по территории предприятия, есть раненый

Российские войска нанесли ракетный удар, предположительно, ракетой "Искандер" по территории предприятия в Запорожье, в результате чего один человек получил легкие ранения, а также был поврежден соседний магазин.

Война •   •  21028 просмотра
В Запорожье враг утром нанес ракетный удар по территории предприятия, есть раненый

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Бывший начальник Львовской таможни Даниил Меньшиков разоблачил попытки контрабандного вывоза украинских детей за границу по 50 000 долларов за каждого, часто под видом усыновления так называемой гуманитарной благотворительной организацией. Он предупредил правоохранительные органы об этой схеме.

Общество •   •  76127 просмотра
Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Победительница конкурса "Делай свое" открыла пиццерию в селе в Черкасской области

Наталья Михайленко победила в конкурсе бизнес-идей "Делай свое" и открыла пиццерию в Ивангороде.

Общество •   •  18375 просмотра
Победительница конкурса "Делай свое" открыла пиццерию в селе в Черкасской области

Жителям Киевщины вернули свет после отключений в результате непогоды

В Киевской области восстановлено электроснабжение во всех домах, которые были обесточены из-за непогоды, а на дорогах продолжается расчистка снега.

Общество •   •  18550 просмотра
Жителям Киевщины вернули свет после отключений в результате непогоды

В Мариуполе зафиксировали повышенный уровень радиации

В Мариуполе на пляже Песчаный зафиксировали уровень радиации 4,04 мкЗв/г, что в 15,5 раза превышает безопасный уровень 0,26 мкЗв/г.

Война •   •  25318 просмотра
В Мариуполе зафиксировали повышенный уровень радиации