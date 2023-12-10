Бизнес В Украине приобщается к формированию огневых мобильных групп - ОП
Киев • УНН
Украина в сотрудничестве с бизнесом и военными формирует мобильные группы для защиты от беспилотников, обеспечивая готовность в режиме 24/7. Эти подразделения, в том числе 114-я бригада ТрО, активно защищают воздушное пространство Украины.
В Украине вместе с областными военными администрациями, военными и бизнесом продолжается работа по формированию и укомплектованию огневых мобильных групп, которые круглосуточно защищают небо от вражеских дронов. Об этом сообщил в Телеграмме заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба, пишет УНН.
Продолжается работа по формированию и укомплектованию огневых мобильных групп. Вместе с областными военными администрациями, военными постоянно работаем в этом направлении. Приобщается также бизнес,
Детали
По его словам, мобильные огневые группы в полной боевой готовности круглосуточно и при любой погоде дежурят в областях, защищая небо от российских беспилотников типа Shahed.
Алексей Кулеба также показал работу 114 бригады ТРО по защите неба.
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Бизнес В Украине приобщается к формированию огневых мобильных групп - ОП
Украина в сотрудничестве с бизнесом и военными формирует мобильные группы для защиты от беспилотников, обеспечивая готовность в режиме 24/7. Эти подразделения, в том числе 114-я бригада ТрО, активно защищают воздушное пространство Украины.
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