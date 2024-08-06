Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Кредиты стали неотъемлемой частью современного бизнеса, и украинские предприниматели не являются исключением. Почти каждый бизнес в Украине имеет определенное кредитное бремя, которое часто берет начало еще с начала нулевых. Тогда, во времена экономического бума, почти все получали валютные кредиты, видя в этом стабильность, пишет УНН.

Однако, кризисы 2008 и 2014 годов нанесли непоправимый удар для бизнеса, имеющего такой заем. Колебания курса валюты привели к серьезным финансовым проблемам для многих предприятий. Кредиты, которые в начале выглядели как выгодное решение, стали тяжелым бременем. В результате многие предприниматели оказались в ситуации, когда не могут выплачивать свои обязательства по валютным кредитам.

В условиях современной экономики необходимо найти решение для этой проблемы. Как говорят эксперты в комментариях УНН, один из способов облегчить ситуацию - позволить банку и клиенту в индивидуальном порядке договариваться о целесообразности конвертирования валютного кредита в гривны.

Эксперты отмечают, что разрешение на конвертацию валютных кредитов для бизнеса в гривну принесет ряд преимуществ. Во-первых, это уменьшит риск невозврата кредитов, поскольку предприниматели смогут выплачивать их. Во-вторых, это улучшит финансовую стабильность предприятий.

Поэтому, обеспечение гибких условий для ведения бизнеса станет важным шагом на пути к экономической стабильности и процветанию Украины.

Добавим

Одними из представителей украинского бизнеса, которые имеют валютный кредит, который тянется еще с 2006 года, являются владельцы столичного ТРЦ "Гулливер". Кстати, на момент получения кредита компания, получившая заем, имела других владельцев.

Валютные колебания привели к тому, что нынешние владельцы "Гулливера" были вынуждены пойти в 2020 году на реструктуризацию долга. Однако, конвертировать весь кредит в гривне тогда не удалось.