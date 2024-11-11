Битва за первую строчку продолжается, сенсации в Черкассах и Ровно, воздушные тревоги: результат 13 тура УПЛ

Киевское " Динамо "продолжает возглавлять турнирную таблицу после победы над" Полесьем", но и" Александрия " продолжает дышать в спину с хеттриком центрального защитника. Воздушные тревоги на Киевщине, пес-болельщик, сенсации в Черкассах и ровно - так прошел очередной 13 тур Украинской Премьер лиги. УНН решил рассказать результаты, новые достижения и чем запомнится очередной тур УПЛ.

Юбилейная победа Максимова

Открывать очередной тур УПЛ выпало одесскому «Черноморцу», который посетил полтавская «Ворскла». Матч был принципиальный для обеих команд, ведь победа могла бы позволить «Черноморцу», который шел 11-ым в таблице, оторваться от полтавчан, которые занимали 13 позицию, а команд разделяли всего два очка.

Уже по традиции, первый символический удар по мячу выполнил Алексей Литовченко, который вышел на поле вместе со своим сыном, - военнослужащий ВСУ, который стал на защиту Украины в 2022 году, и воевал в рядах 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Во время службы находился на разных направлениях, но получил ранения в Бахмутском районе 16 июня 2023 года, и почти год проходит реабилитацию.

Первый опасный момент возник уже на 2 минуте поединка, когда Илья Крупский пробил в штрафной после подачи с фланга, но мяч полетел выше. «Ворскла» уже через 10 минут имела свой момент, но Ковталюку не хватило точности. Одесситы в первые 45 минут голевых моментов почти не создали, лишь одиночно выходя в контрвыпады.

В перерыве поединка «Черноморец» почтил непревзойденное спортивное достижение команды моряков образца 1974 года. 50 лет назад Чемпионат СССР завершился в ноябре получением исторической бронзы для одесского клуба. По случаю празднования 50-летнего юбилея важного события в истории отечественного футбола благодарность от клуба и специально заказанные по этому поводу уникальные значки получили звезды золотого поколения-1974: игрокам Александру Дегтяреву, Сергею Павленко, Владимиру Родионову, Виктору Зубкову, Вячеславу Лещуку, Александру Голоколосову, массажисту Владимиру Соколову. Клубные награды передали также Анатолию Дорошенко, который проходит лечение.

В церемонии награждения приняли участие руководитель областной федерации футбола, глава Одесской ОВА Олег Кипер и генеральный директор ФК "Черноморец" Анатолий Мисюра.

После перерыва характер игры не изменился. Абсолютно равная игра. Команды отвечали друг другу на момент, но развязка матча наступила в конце поединка - на 76-ой минуте «Ворскла» организовала свою атаку, которая сопровождалась кучей отскоков и рекошетов, но в конце концов мяч вышел на угловой. После подачи с углового, Челядин через себя сбросил во вратарскую площадку, мяч попал в Бутко, который не смог его укротить, и кожаный отлетел на Ндукве, который лучше всех сориентировался во вратарской и протолкнул его в сетку - 1:0.

До конца поединка "Черноморец "пытался отыграться, но не хватило времени, а финальный свисток зафиксировал минимальную победу полтавчан, которая стала для коуча" Ворсклы " 80-й на тренерской должности в УПЛ.

"сухие нули" в битве аутсайдеров

Второй матч пятницы, в котором встречались столичный "Левый берег" и Петровский "Ингулец", был отложен на 25 минут из-за воздушной тревоги на Киевщине. Однако россияне не смогли испортить настроение полузащитник у киевлян Руслану Дедуху, который получил приз лучшего игрока своей команды в прошлом месяце.

Первый удар по мячу выполнил старший прапорщик Вооруженных сил Украины Юрий Глухенький, который начал военную службу еще в 1980 годах, впоследствии с 2014 по 2017 годы участвовал в АТО, а с 2022 года присоединился в ряды Киевской ТРО и был награжден знаками отличия за оборону Киева и Киевской области.

Первый эпизод от «Ингульца» возник уже на 5 минуте, когда Кисленко пробил головой точно в руки Механиву. Впоследствии Механиву пришлось снова вступать в игру, потянув удар от Вивальда, который пробивал головой после подачи с углового.

«Ингулец» даже забил на 32-й минуте, но арбитр отменил взятие ворот из-за того, что Малыш, завершавший атаку гостей, подыграл себе рукой. После перерыва рисунок игры не изменился, но подопечные Кобина выглядели убедительнее. Сначала Пятов пробил классно в нижний угол «Левого берега», но Механив выручил свою команду. Оправился «Левый берег» под занавес поединка. Героем столичного коллектива мог стать Когут, который на 73-й минуте имел прекрасную возможность забить, однако Паламарчук спас «Ингулец».

К концу матча команды уже откровенно доигрывали матч, а финальный свисток зафиксировал "сухую" ничью - 0:0.

сенсационная победа "Оболони" впервые за 1,5 месяца

В первом матче субботы черкасский «ЛНЗ» посетил еще один аутсайдер - столичная «Оболонь», которая шла на предпоследнем месте. Первый удар по мячу в матче выполнил старший солдат, бывший военнослужащий 156 отдельного батальона 118 бригады территориальной обороны Черкасской области Александр Носенко.

Александр участие в боях за территориальную целостность с 2014 по 2016 год, защищал города Мариуполь, Новоазовск и Луганский аэропорт. 26 февраля 2022 года во время обороны города Попасная Луганской области получил ранения. Сейчас является игроком команды спортсменов-ветеранов войны. Участник Всеукраинских соревнований "Игры Непокоренных".

Первые 15 минут остались за «ЛНЗ», которые увереннее выглядели в атаке, и имели возможность открывать счет. Однако, на 16 минуте полузащитник киевлян Черненко неожиданно пробил из-за пределов штрафной - кипер «ЛНЗ» в прыжке перевел мяч из-под перекладины на угловой. «ЛНЗ» ответил через 5 минут, когда Путря прострелил вздвозь вратарскую, а Карась едва не срезал мяч в собственные ворота. Классный эпизод имела «Оболонь» на 35 минуте, когда Груша с близкого расстояния расстреливал Кучеренко, но тот снова спас свои ворота. Через мгновение Кучеренко выдал, наверное, сейв тура, когда Черненко пробил из-за пределов штрафной, но мяч после рикошета полетел в верхнюю девятку, но Кучеренко смог потянуть.

После перерыва «Оболонь» все же получила свой момент: Груша накрутил на правом фланге защитника и прострелил - Кучеренко потянул, но Слободян был первым на добивании. «ЛНЗ» даже смог сравнять счет, но гол Суареша был отменен, поскольку легионер подыграл себе рукой.

Финальный свисток зафиксировал сенсационную победу "Оболони", которая в последний раз побеждала в сентябре - 1:0.

"Александрия" благодаря хеттрику Кампуша продолжает дышать в спину "Динамо"

Во втором матче субботы в" Александрию", которая навязывает борьбу киевскому" Динамо "за первое место в турнирной таблице, пришли львовские" Карпаты", которые идут в середине турнира.

Первый удар в поединке исполнил старший солдат 41-й отдельной механизированной бригады Максим Ткаченко. Бригада выполняла поставленные задачи в обороне Купянска и временного Яра, а сейчас выполняет боевые задачи на Курском направлении.

Также Максим получил памятную футболку от главного тренера «Александрии» Руслана Ротаня с номером 41.

Матч начался с удара Александра Беляева уже на 2 минуте, который сместился с левого фланга и целил в дальний угол. Александр Кемкин в падении отвел угрозу. «Карпаты» ответили ударом Олега Очеретько, который откликнулся на навес Евгения Пидлепенца - кипер „Александрии“ отвел угрозу.

К середине первого тайма активнее выглядели "Карпаты", но потуги львовян не вылились в забитые голы. В частности, на 27 минуте Чачуа мощно пробивал, но не смог попасть в ближний угол. На 36 - й минуте наступило звездное время защитника александрийцев Мигеля Кампуша, который классно пробил со штрафного в ближний угол Кемкина-1:0.

На 40-й минуте "Карпаты" могли отыграться, когда Костенко подавал в штрафную, но мяч срезался и полетел за воротничок голкиперу, но не точно.

На старте второго тайма хозяева получили право на пенальти. Жан Педрозу наступил на ногу Безерри, поэтому рефери указал на отметку. Одиннадцатиметровый удар взялся выполнять Кампуш и во второй раз отправил мяч в сетку.

На 60-ой минуте «Карпаты» спасла стойка, когда она приняла удар Мишнева, после скидки Беляева. Вскоре возможность уменьшить отставание в счете потеряли «Карпаты». Игорь Невес головой пробил после подачи с углового, но Георгий Ермаков вытащил мяч из угла ворот.

На 86-й минуте кипер "Карпат" скосил в своей штрафной Ковальца, а арбитр указал на отметку. Пенальти принялся выполнять снова Кампуш, пробив точь-в-точь в левый угол. Кэмкин угадал направление удара, но не хватило нескольких сантиметров, чтобы парировать удар - 3:0.

Финальный свисток зафиксировал разгромную победу "Александрии" – 3: 0, а также александрийцы установили новый клубный рекорд по беспроигрышной серии в УПЛ-17 матчей.

"Кривбасс" врывается в топ-5

В заключительном матче субботы ковалевского " Колоса "посетил криворожский"Кривбасс". Как и в матче "левый берег" - "Ингулец", начало поединка было отложено почти на 1,5 часа из-за воздушной тревоги на Киевщине. Старт поединка остался за гостями, когда Никитишин пробил классно головой после подачи Бандейры, но выручил Пахолюк. "Колос" ответил своим моментом - Кариока пробил по воротам, но мяч после рикошета едва не залетел в ближний угол. Впоследствии "Колос" перехватил инициативу, о чем свидетельствует статистика ударов в первом тайме - 11:1. однако, в первом тайме зрители голов не увидели.

«Кривбасс» за всю игру нанес два удара по воротам в створ и именно второй удар оказался точным - Твердохлеб, который вышел на второй тайм, уже через 2 минуты открыл счет в матче: Соса сбросил головой на Твердохлеба, последний ворвался в штрафную, накрутил защитников и точно пробил в угол - 1:0.

"Колос" оправился за 15 минут и смог сравнять счет - после подачи с углового, Клещук кулаками выбил мяч точно на Козика, который мощно пробил по воротам, но кипер "Кривбасса" справился с ударом, а вот на добивании Боливара был бессильным, который пробил в дальний угол - 1:1.

"Колосс" продолжал атаковать и был значительно ближе к взятию ворот, чем соперник. На 80-й минуте Соса мог вывести "Кривбасс" вперед, но подвела меткость. Финальный свисток зафиксировал ничью, но она позволила "Кривбассу" ворваться в пятерку лучших чемпионата.

Еще одна сенсация. На этот раз в Ровно

В первом матче воскресенья к ривненскому «Вересу» приехал львовский «Рух», который в последнее время несколько затормозил, и не показывает результатов, как на старте сезона. Уже по традиции для клубов УПЛ, первый символический удар по мячу в поединке выполнил Георгий Меркушин с позывным «Яго», который служил в ССО и участвовал в боях на Запорожском направлении, после чего перешел в состав «Азов», где участвовал в боях в Нью-Йорке в Донецкой области, где и получил ранение.

Старт поединка стал холодным душем для" Руха", который перед началом поединка считался фаворитом в противостоянии. Уже на 6-й минуте "Вереса", благодаря усилиям Дахновского. Сначала Гайдучик накрутил борьбу Слюбику, который был вынужден отдать на своего голкипера. Ледвий отпасовал на Подгурского, но последнего запрессенговал Яго Сикейра, который выцарапал мяч для Дахновскому, который протянул несколько метров и пробил точь - в-точь в нижний угол ворот Ледвия-1:0.

За 2 минуты Дахновский мог удваивать преимущество, но Ледвий справился с ударом.

Уже через 15 минут "вереску" удалась красивая атака - защитник "Вереса" выбил мяч по флангу, Степанюк пяткой продолжил на Дахновского, который пробежал флангом, отдал на противоположный фланг на Луана, который пробил точно в дальний угол - 2:0 до 22 минуты поединка.

После забитого гола, игра несколько успокоила, алена 31-й минуте все тот же Дахновский мог доводить счет до разгромного, но вингер перебросил и голкипера, и ворота. "Движение" могло сократить под занавес первой половины, но не суждено было: Квасница пробивал на технику, но мяч пошел мимо ворот, а выстрел Сыча парировал Кожухарь.

После перерыва "Рух" несколько активизировался и начал создавать свои моменты. На 65-й минуте Пастух не попал в рамку головой. В дальнейшем на поле царило определенное затишье. "Верес" уже доигрывал поединок, не слишком идя вперед, а у "Руха" вообще не клеилось впереди. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу "Вереса" - 2: 0, которая позволила уравнениям обогнать львовян в турнирной таблице.

Во втором тайме режиссеры трансляции зафиксировали интересный эпизод, на котором видно, как собака пришла посмотреть футбол на трибуны да еще и гавкнула на кого-то.

чуда не произошло, или волевая победа "Шахтера"

Один из центральных матчей тура прошел во Львове, где донецкого "Шахтера" посетила луганская "Заря". Дончанам, которые накануне одержали победу над "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов, необходимо было побеждать в этом матче, чтобы сократить отставание до первого места.

Первый символический удар в матче выполнили Евгения и Мария – жена и дочь павшего защитника Украины Ивана Павличенко. Иван был боевым медиком, младшим сержантом 131-го отдельного батальона 112-й обр. родным братом сотрудника ФК "Шахтер" Артема Павличенко.

⠀

30 августа 2024 года Иван погиб на поле боя на Купянском направлении, оказывая необходимую помощь раненому собрату. Перед гибелью Иван успел спасти жизнь боевому товарищу, но сам оказался под вражеским огнем во время ожидания эвакуации. После символического удара тренер " горняков "подарил Евгении Павличенко памятную футболку"Шахтера".

Уже 9 - й минуте произошел курьезный эпизод, когда у судей на поле возникли технические проблемы-они не могли слышать видеоарбитров. Матч приостановили на 3 минуты, пока настраивали аппаратуру.

В первом тайме убедительнее выглядел "Шахтер", однако моментов на обе команды было мало. У" Шахтера " можно вспомнить лишь удар Судакова, который пробил выше головой.

Однако, на 36-й минуте "Заре", которая почти не имела своих моментов, удалось выйти вперед. Вантух отдал налево на Горбача, который уставился на Яцика. Арендный у" Динамо "полузащитник, протащивший мяч флангом, ворвался в штрафную и пробил мощно мимо Бондаря в дальнюю девятку - 1:0 в пользу"Зари". Сикан уже через 4 минуты мог сравнять счет, но его удар оказался легким для Турбаевского, а чуть позже Матвиенко пробивал в ближний угол, но кипер "Зари" снова был на высоте.

После перерыва "Шахтеру" удалось не только быстро забить, но и сразу выйти вперед. Сначала полузащитник "горняков" Артем Бондаренко обыгрался в штрафной с Сиканом, ворвался в штрафную, где его скосил Вантух. Арбитр назначил пенальти, который метко пробил в левый нижний угол-1: 1.

Уже через три минуты дончанам благодаря усилиям Кевина удалось выйти вперед. Бразилец Тобиас подал с правого фланга в штрафную на своего соотечественника Кевина, который обработал мяч, пробил мимо Турбаевского-2: 1. "Шахтер" мог удвоить преимущество еще на 70-й минуте, но Турбаевский парировал удар Тобиаса в ближний угол.

Уже на 2 добавленной минуте ко второму тайму, Судаков отдал во фланг на Зубкова, вингер протянул мяч и прострелил в штрафную, где защитник "Зари" Джордан срезал мяч в собственные ворота, установив окончательный счет - 3:1 в пользу "Шахтера".

"Динамо" возвращает первую строчку в юбилейном матче Шовковского, а Ярмоленко становится ближе к рекорду

Еще одним центральный матч тура провели в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. В столичное "Динамо", которому необходимо было возвращать первое место в турнирке, а также реабилитироваться за горькое поражение против" Ференцвароша "в Лиге Европы, посетило житомирское" Полесье", которое также продолжает навязывать борьбу лидерам.

Команды начали матч осторожно, играя почти в центре поля. «Полесье» создало момент в начале поединка, но мяч прошел мимо и после этого игра несколько успокоилась. К экватору первого тайма киевляне завладели инициативой и даже смогли забить. На 21-ой минуте Дубинчак, которого критиковали после матча с «Ференцварошем», отдал на Кабаева, который в свою очередь отдал в центр на Ваната. Форвард придержал мяч и отдал во фланг на Шапаренко, полузащитник киевлян ворвался в штрафную и отдал на все того же Ваната, который с нерабочей ноги пробил Волынца - 1:0.

Через три минуты Тымчик прорвался по флангу и выполнил подачу в штрафную, но мяч попал в руку Смолякову, а арбитр назначил пенальти. Наказание взялся исполнять Ярмоленко, который удачно использовал свой шанс, и забил уже 110-й гол в УПЛ.

Под занавес тайма дела для "Полесья" стали напрочь плохи, когда Богдан Михайличенко наступил на ногу Виталию Буяльскому, и получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Во втором тайме удаление удалось в знаки и более напоминал известную футбольную поговорку-одни не могли, другие не хотели. Трудно вспомнить моменты со стороны обеих команд, но все же" Полиссю", игравшему в меньшинстве, удалось сократить отставание. Житомиряне на 85-й минуте получили право на угловой: Мустафаев выполнил подачу с углового и мяч по предательски попал в Дячука, который отскочил к Гуцуляку, которому лишь оставалось расстрелять ворота Бущана с нескольких метров, что собственно вингеру житомирян и удалось-2: 1.

В конце матча Герреро забил 3 гол "Динамо", но форвард залез в офсайд и судья отменил взятие ворот.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу "Динамо" в 40 - м матче Александра Шовковского во главе киевлян-2:1.

Турнирная таблица после очередного тура выглядит следующим образом:" Динамо "и" Александрия " продолжают делить очки, но киевляне продолжают лидировать по дополнительным показателям. "Оболонь", несмотря на победу, находится на предпоследнем месте, а" Ингулец " состолбил за собой последнее место.