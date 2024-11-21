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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Биткоин установил новый ценовой рекорд в 97 тысяч долларов

Биткоин установил новый ценовой рекорд в 97 тысяч долларов

Киев  •  УНН

 • 820 просмотра

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Биткоин достиг исторического максимума в 97,792 долларов на фоне запуска спотовых ETF-опционов и ожиданий относительно Трампа. Большинство альткоинов демонстрируют ограниченный рост, а ETH вырос всего на 0,1%.

В четверг биткоин достиг нового исторического максимума, продолжая недавний рост благодаря оптимистическим настроениям на крипторынках. Это связано с ожиданиями более благоприятного регулирования Дональда Трампа. Об этом УНН пишет со ссылкой на Investing.

Детали

Запуск опционов на спотовый биржевой фонд биткоина также способствовал притоку спекулятивной торговли, что подтолкнуло цену до рекордного уровня в 97 792,6 долларов. Позже биткоин несколько снизился до 96 909 долларов.

Несмотря на доминирование биткоина, большинство основных альткоинов остались во флэтово-низком диапазоне, а их рост замедлился за последнюю неделю.

Основным драйвером роста биткоина стал оптимизм, связанный с победой Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. Аналитики считают, что отметка 100 тысяч долларов может быть достигнута в ближайшее время при условии сохранения ценового импульса. В то же время криптовалюта приближается к зоне перекупленности, что повышает риск коррекции, особенно если трейдеры начнут фиксировать прибыль.

Цены на большинство криптовалют отстают от роста биткоина. Эфир поднялся всего на 0,1% до 3 111 долларов, тогда как Dogecoin, несмотря на свою популярность, снизился на 1% до 0,383335 долларов. XRP, SOL, ADA и MATIC выросли на 0,6%-3%, но демонстрируют ограниченный рост на этой неделе.

Напомним 

Еще сегодня ночью биткоин обновил исторический рекорд, достигнув цены более 95 тысяч долларов на азиатских фондовых биржах. 

Эмоциональная реакция на победу Трампа: экономический эксперт объяснил, почему биткоин резко подорожал13 нояб. 2024, 09:40 • 115866 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика