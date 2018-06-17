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Более 10 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Бангладеш

Более 10 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Бангладеш

Киев  •  УНН

 • 5943 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. По меньшей мере 11 человек погибли и ещё восемь пострадали в результате лобового столкновения автобуса с пассажирами с небольшим грузовиком в Бангладеш. Об этом в воскресенье сообщило агентство “Xinhua” со ссылкой на представителя полиции, передает УНН.

По данным агентства, инцидент произошел в субботу вечером в 360 км к юго-западу от Дакки.

Пострадавшие были доставлены в местные больницы, некоторые из них получили тяжелые травмы.

Что послужило причиной столкновения, на данный момент неизвестно.

Напомним, в ночь на воскресенье, 1 апреля, в округе Гопалгандж в центральной части Бангладеш произошла дорожно-транспортное происшествие, в результате которого восемь человек погибли, а 26 пострадали.

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