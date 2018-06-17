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Більше 10 людей загинули при зіткненні автобуса з вантажівкою в Бангладеші

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Щонайменше 11 людей загинули і вісім постраждали в результаті лобового зіткнення автобуса з пасажирами з невеликою вантажівкою в Бангладеш. Про це в неділю повідомило агентство “Xinhua” з посиланням на представника поліції, інформує УНН.

За даними агентства, інцидент стався в суботу ввечері в 360 км на північний захід від Дакки.

Постраждалі були доставлені в місцеві лікарні, деякі з них отримали важкі травми.

Що послужило причиною зіткнення, на даний момент невідомо.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 1 квітня, в окрузі Гопалгандж в центральній частині Бангладеш сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої вісім людей загинули, а 26 постраждали.

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