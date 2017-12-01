Более 10 человек пострадали в результате взрыва на химической фабрике в Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В результате взрыва и пожара на химической фабрике в японском городе Фудзи погиб один работник и еще 11 получили травмы, передает УНН со ссылкой на AFP.
Взрыв произошел на предприятии компании Arakawa Chemical Industries, которая производит химикаты для бумажной промышленности.
Отмечается, что 64-летнего работника нашли мертвым. Еще 11 человек пострадали, из них трое в тяжелом состоянии. Пострадавшие - возрастом от 20 до 60 лет.
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Жителей близлежащих территорий призвали эвакуироваться, тем временем на место происшествия выехали 17 пожарных машин и около 60 спасателей.
Представитель предприятия исключил возможные риски загрязнения окружающей среды.