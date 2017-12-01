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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 20569 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 35767 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103811 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111901 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133264 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107150 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108616 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Более 10 человек пострадали в результате взрыва на химической фабрике в Японии

Более 10 человек пострадали в результате взрыва на химической фабрике в Японии

Киев  •  УНН

 • 9400 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В результате взрыва и пожара на химической фабрике в японском городе Фудзи погиб один работник и еще 11 получили травмы, передает УНН со ссылкой на AFP.

Взрыв произошел на предприятии компании Arakawa Chemical Industries, которая производит химикаты для бумажной промышленности.

Отмечается, что 64-летнего работника нашли мертвым. Еще 11 человек пострадали, из них трое в тяжелом состоянии. Пострадавшие - возрастом от 20 до 60 лет.

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Жителей близлежащих территорий призвали эвакуироваться, тем временем на место происшествия выехали 17 пожарных машин и около 60 спасателей.

Представитель предприятия исключил возможные риски загрязнения окружающей среды.

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