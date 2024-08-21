Били дронами и артиллерией по Днепропетровщине: в Никопольском районе оккупанты повредили линию электропередач
Киев • УНН
На Днепропетровщине оккупанты обстреляли несколько громад, повредив инфраструктуру и частные дома. По уточненной информации, из-за утренних ударов по Марганецкой громаде побиты дом и хозяйственная постройка.
На Днепропетровщине россияне терроризировали атаками артиллерией и дронами райцентр, Покровскую, Марганецкую и Мировскую громады. Повреждены инфраструктура, заправка, 3 частных дома, хозяйственная постройка, авто и линия электропередач. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
"Под атаками артиллерии и дронов-камикадзе прошел день для Никопольщины. Враг терроризировал райцентр, Покровскую, Марганецкую и Мировскую громады. Повреждены инфраструктура, заправка, 3 частных дома, хозяйственная постройка, авто и линия электропередач", - написал Лысак.
Он сообщил, что по уточненной информации, из-за утренних ударов по Марганецкой громаде побиты дом и хозяйственная постройка.
"Везде без погибших и пострадавших", - отметил он.
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