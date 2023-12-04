Билеты на концерты можно будет приобрести через TikTok: в каких странах

Благодаря партнерству с Ticketmaster пользователи из 21 страны смогут покупать билеты на события непосредственно через TikTok. Об этом сообщили Тechcrunch, пишет УНН.

Позволяя поклонникам покупать билеты непосредственно через TikTok, мы даем артистам возможность охватить покупателей билетов совершенно по-новому и изменить игру для живых событий во всем мире - сказал Михаэль Кюммерле, руководитель отдела развития глобального музыкального партнерства TikTok.

Детали

Еще в 2022 году в США TikTok и Ticketmaster запустили функцию продажи-покупки билетов на события, которые люди увидели в социальный сети непосредственно в TikTok, не выходя из приложения.

После тестирования эта функция доступна в Великобритании, Ирландии, Австралии, Германии, Франции, Канаде, Мексике, Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Италии, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Польше, Швейцарии, Испании и Швеции.

Теперь блогеры в этих странах могут использовать функцию продажи билетов Ticketmaster, чтобы рекламировать свои концерты и связываться с новыми и существующими поклонниками на платформе TikTok.

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