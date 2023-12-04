Билеты на концерты можно будет приобрести через TikTok: в каких странах
Киев • УНН
TikTok сотрудничает с Ticketmaster, чтобы позволить пользователям в 21 стране покупать билеты на мероприятия непосредственно через приложение, говорится в отчете Techcrunch. Эта функция, протестированная в США в 2022 году, теперь распространяется на несколько стран.
Благодаря партнерству с Ticketmaster пользователи из 21 страны смогут покупать билеты на события непосредственно через TikTok. Об этом сообщили Тechcrunch, пишет УНН.
Позволяя поклонникам покупать билеты непосредственно через TikTok, мы даем артистам возможность охватить покупателей билетов совершенно по-новому и изменить игру для живых событий во всем мире
Детали
Еще в 2022 году в США TikTok и Ticketmaster запустили функцию продажи-покупки билетов на события, которые люди увидели в социальный сети непосредственно в TikTok, не выходя из приложения.
После тестирования эта функция доступна в Великобритании, Ирландии, Австралии, Германии, Франции, Канаде, Мексике, Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Италии, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Польше, Швейцарии, Испании и Швеции.
Теперь блогеры в этих странах могут использовать функцию продажи билетов Ticketmaster, чтобы рекламировать свои концерты и связываться с новыми и существующими поклонниками на платформе TikTok.
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Билеты на концерты можно будет приобрести через TikTok: в каких странах
TikTok сотрудничает с Ticketmaster, чтобы позволить пользователям в 21 стране покупать билеты на мероприятия непосредственно через приложение, говорится в отчете Techcrunch. Эта функция, протестированная в США в 2022 году, теперь распространяется на несколько стран.
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