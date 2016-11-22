Безвизовый режим неважен для 52% украинцев - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Более половины украинцев считают неважным принятие безвизового режима, передает УНН со ссылкой на данные опроса КМИС.
Согласно данным опроса, введение безвизового режима с ЕС является важным для 40% украинцев, неважным - для 52%.
Такой опрос был проведен с 4 по 13 ноября 2016 года Киевским международным институтом социологии, который по заказу клиента провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2039 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой выборке с квотным отбором на последней ступени, для населения Украины старше 18 лет.
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.