Без Зинченко: "Манчестер Сити" выиграл второй матч в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. На стадионе "Этихад" в присутствии 49 000 болельщиков "Манчестер Сити" провел встречу второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Динамо" Загреб, сообщает УНН.
Имея тотальное преимущество (72 процента владения мяча, 19 ударов против 2 у хорватов) "мещане" открыли счет только на 66 минуте усилиями Рахима Стерлинга. Ассистентом оказался Марез. Точку в игре поставил Фоден на 5 компенсированной минуте - 2: 0.
Примечательно, что футболист сборной Украины Александр Зинченко отсутствовал в заявке "горожан" на поединок.
Заметим, что в пяти последних домашних матчах Лиги чемпионов "Сити" забили 21 мяч и одержали пять побед.
Добавим, с 6 очками "МС" лидирует в группе С, опережая "Динамо" Зг и "Шахтер" на три пункта.