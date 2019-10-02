Без Зінченка: "Манчестер Сіті" виграв другий матч в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. На стадіоні "Етіхад" за присутності 49 тисяч уболівальників "Манчестер Сіті" провів зустріч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів із "Динамо" Загреб, повідомляє УНН.
Маючи тотальну перевагу (72 відсотки володіння м'яча, 19 ударів проти 2 у хорватів) "міщани" відкрили рахунок тільки на 66 хвилині зусиллями Рахіма Стерлінга. Асистентом виявився Марез. Крапку у грі поставив Фоден на 5 компенсованій хвилині – 2:0.
Примітно, що футболіст збірної України Олександр Зінченко був відсутнім у заявці "міщан" на поєдинок.
Зауважимо, що у п'яти останніх домашніх матчах Ліги чемпіонів "Сіті" забили 21 м'яч і здобули п'ять перемог.
Додамо, із 6 очками "МС" лідирує у групі С, випереджаючи "Динамо" Зг і "Шахтар" на три пункти.