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Без зарплаты за апрель останутся 60 нардепов-прогульщиков - ОПОРА

Киев • УНН

 • 15543 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В апреле 60 депутатов пропустили более 30% голосований в парламенте, таким образом им не возмещается их месячная зарплата. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Гражданскую сеть "ОПОРА".

Без зарплаты за апрель останутся 60 нардепов-прогульщиков - ОПОРА

"В апреле 60 депутатов пропустили более 30% голосований в парламенте. Согласно принятым в октябре 2019 года парламентом изменений в законодательство, теперь посещаемость народными депутатами пленарных заседаний измеряется участием их в голосованиях. То есть, если депутат не голосует, то он не присутствует на заседаниях. Избранникам, которые пропустили более 30% голосований, не возмещаются расходы, связанные с исполнением ими депутатских полномочий за соответствующий календарный месяц. Такое решение по депутатам предстоит принять в Комитете по вопросам Регламента депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 100% голосований пропустили 16 депутатов, в частности Андрей Кожемякин (Батькивщина), Андрей Холодов (Слуга народа), Анжелика Лабунская (Батькивщина), Вадим Новинский (внефракционный), Вадим Столар (ОПЗЖ), Валерий Дубиль (Батькивщина), Виктор Балога (За будущее), Виталий Данилов (Батькивщина), Григорий Немыря (Батькивщина), Мустафа Джемилев (Европейская солидарность), Олег Макаров (Голос), Александра Устинова (Голос), Олесь Довгий (внефракционный), Сергей Власенко (Батькивщина), Сергей Рудик (внефракционный), Сергей Тарута (Батькивщина).

Напомним, НАПК за второй квартал этого года перечислило партиям около 71 млн грн.

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