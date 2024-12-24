Без единого выстрела - напуганные оккупанты выбросили оружие: десантники взяли в плен 11 военных вс рф
Киев • УНН
77-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ взяла в плен 11 военных России. Среди них, также, обнаружен один белорус. Оккупанты сдались без боя, выбросив оружие после окружения.
Оказалось, что среди пленных военных оккупационной российской армии был также гражданин Беларуси. Передает УНН со ссылкой на сообщение ТГ-канала Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Детали
В ходе наступательной операции в полосе ответственности 77 отдельной аэромобильной бригады, враг понес потери в количестве 12 единиц бронированной техники, до 5 десятков единиц пехоты
Указывается, что 11 военнослужащих сдалось в плен.
Все это произошло за один раз и без единого выстрела, ведь напуганные оккупанты после окружения выбросили оружие и склонили головы перед украинскими военными. Оказалось, что среди этих «11 друзей Оушена» был гражданин Беларуси, которого отправили удобрять украинские земли обманом.
Напомним,
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