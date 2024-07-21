Состояние президента США Джо Байдена у которого ранее обнаружили коронавирус, постепенно улучшается. Об этом рассказал врач американского президента Кевин О'Коннор, пишет УНН со ссылкой на Белый дом.

Детали

О'Коннор отметил, что состояние здоровья Байдена улучшается, хотя президента до сих пор беспокоит кашель и хрипота. Впрочем, пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура остаются абсолютно нормальными.

Президент продолжает хорошо воспринимать лечение и будет продолжать принимать PAXLOVID согласно плану - рассказал врач.

Он добавил, что Байден продолжает выполнять все свои президентские обязанности.

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Напомним

На этой неделе, у президента США Джо Байдена обнаружили коронавирус. В связи с этим лидер Белого дома временно приостановил свое участие в публичных мероприятиях