Беспилотники впервые атаковали республику мордовию

Дроны впервые атаковали республику мордовию, которая является субъектом рф, в ночь на 11 апреля. Над территорией мордовии ночью сбили два беспилотника, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Минобороны рф заявило, что ночью и утром было уничтожено 13 беспилотников над курской, тамбовской, белгородской, брянской и липецкой областями, а также над мордовией.

По словам главы региона артема здунова, над территорией мордовии, которая впервые подверглась атаке, было уничтожено два беспилотника. По официальной информации, пострадавших нет.

Дополнение

В курской области рф в ночь на 11 апреля подвергся атаке беспилотников михайловский горно-обогатительный комбинат в железногорске.