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Бесконечная волна подарков: Офис Генпрокурора отреагировал на сюжет о праздновании Дня прокурора в Киеве

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 13:32  •  26878 просмотра

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Генеральный прокурор Андрей Костин начал служебное расследование в связи с опубликованным видеосюжетом, на котором видно, как прокуроры получают многочисленные подарки на свой профессиональный праздник в Киеве. В опубликованном видео также фигурирует народный депутат Григорий Мамка от запрещенной партии "ОПЗЖ".

Генеральный прокурор Андрей  Костин поручил безотлагательно провести служебное расследование в  связи с опубликованным видеосюжетом СМИ, о том, как сотрудники прокуратуры отмечали профессиональный праздник. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.

В связи с опубликованным в медиа видео, Генеральный прокурор поручил Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора безотлагательно провести служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие меры

- говорится в сообщении.

Контекст

Речь идет о видеосюжете журналиста Михаила Ткача в котором говорилось о том, то как работники прокуратуры в Киеве отмечали профессиональный праздник. У подписи к публикации указано, что журналисты были удивлены бесконечной волной подарков и пакетов на День работников прокуратуры возле Офиса генерального прокурора и столичной прокуратуры.

Кроме того, в видеосюжете был зафиксирован нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Григорий Мамка, у дверей ОГП в День работников прокуратуры.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Нескінченна хвиля подарунків : Офіс Генпрокурора відреагував на сюжет про святкування Дня прокурора в Києві
An endless wave of gifts : Prosecutor General's Office responds to the story about the celebration of the Prosecutor's Day in Kyiv
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Бесконечная волна подарков: Офис Генпрокурора отреагировал на сюжет о праздновании Дня прокурора в Киеве

Генеральный прокурор Андрей Костин начал служебное расследование в связи с опубликованным видеосюжетом, на котором видно, как прокуроры получают многочисленные подарки на свой профессиональный праздник в Киеве. В опубликованном видео также фигурирует народный депутат Григорий Мамка от запрещенной партии "ОПЗЖ".

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