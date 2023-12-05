Бесконечная волна подарков: Офис Генпрокурора отреагировал на сюжет о праздновании Дня прокурора в Киеве
Киев • УНН
Генеральный прокурор Андрей Костин начал служебное расследование в связи с опубликованным видеосюжетом, на котором видно, как прокуроры получают многочисленные подарки на свой профессиональный праздник в Киеве. В опубликованном видео также фигурирует народный депутат Григорий Мамка от запрещенной партии "ОПЗЖ".
Генеральный прокурор Андрей Костин поручил безотлагательно провести служебное расследование в связи с опубликованным видеосюжетом СМИ, о том, как сотрудники прокуратуры отмечали профессиональный праздник. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.
В связи с опубликованным в медиа видео, Генеральный прокурор поручил Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора безотлагательно провести служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие меры
Контекст
Речь идет о видеосюжете журналиста Михаила Ткача в котором говорилось о том, то как работники прокуратуры в Киеве отмечали профессиональный праздник. У подписи к публикации указано, что журналисты были удивлены бесконечной волной подарков и пакетов на День работников прокуратуры возле Офиса генерального прокурора и столичной прокуратуры.
Кроме того, в видеосюжете был зафиксирован нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Григорий Мамка, у дверей ОГП в День работников прокуратуры.
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Бесконечная волна подарков: Офис Генпрокурора отреагировал на сюжет о праздновании Дня прокурора в Киеве
Генеральный прокурор Андрей Костин начал служебное расследование в связи с опубликованным видеосюжетом, на котором видно, как прокуроры получают многочисленные подарки на свой профессиональный праздник в Киеве. В опубликованном видео также фигурирует народный депутат Григорий Мамка от запрещенной партии "ОПЗЖ".
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