Бесконечная волна подарков: Офис Генпрокурора отреагировал на сюжет о праздновании Дня прокурора в Киеве

Генеральный прокурор Андрей Костин поручил безотлагательно провести служебное расследование в связи с опубликованным видеосюжетом СМИ, о том, как сотрудники прокуратуры отмечали профессиональный праздник. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.

В связи с опубликованным в медиа видео, Генеральный прокурор поручил Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора безотлагательно провести служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие меры - говорится в сообщении.

Контекст

Речь идет о видеосюжете журналиста Михаила Ткача в котором говорилось о том, то как работники прокуратуры в Киеве отмечали профессиональный праздник. У подписи к публикации указано, что журналисты были удивлены бесконечной волной подарков и пакетов на День работников прокуратуры возле Офиса генерального прокурора и столичной прокуратуры.

Кроме того, в видеосюжете был зафиксирован нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Григорий Мамка, у дверей ОГП в День работников прокуратуры.

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