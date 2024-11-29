Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

ukenru
Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
11:42 • 43177 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
10:56 • 69092 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
10:21 • 75770 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 116773 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 128121 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 130838 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 132550 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
 • 122865 просмотра

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал
 • 111755 просмотра

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал

Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
 • 147760 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Госпогранслужбе не исключают, что польские фермеры могут в декабре заблокировать всю границу с Украиной

В Госпогранслужбе не исключают, что польские фермеры могут в декабре заблокировать всю границу с Украиной

 • 25267 просмотра
Закон о повышении налогов вступит в силу таки с 1 декабря: что произошло

Закон о повышении налогов вступит в силу таки с 1 декабря: что произошло

 • 16164 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 108319 просмотра
Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

 • 86587 просмотра
Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

 • 82766 просмотра
публикации
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

15:50 • 1635 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

15:23 • 13307 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 108319 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 123486 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 144971 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

15:27 • 5309 просмотра
Сталлоне провел День благодарения с Трампом в поместье избранного президента Мар-а-Лаго

Сталлоне провел День благодарения с Трампом в поместье избранного президента Мар-а-Лаго

14:33 • 10028 просмотра
Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

 • 82766 просмотра
Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

 • 86587 просмотра
Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

 • 101554 просмотра
Актуальное
Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

Киев  •  УНН

 • 5008 просмотра

Read in English

Американская певица Лана Дель Рей объявила второй концерт на стадионе "Уэмбли" в рамках тура 2025 года. Тур состоится в поддержку нового альбома "The Right Person Will Stay", который выйдет в мае.

Лана Дель Рей анонсировала два концерта в лондонском стадионе "Уэмбли", из-за бешеного спроса, пишет УНН со ссылкой на NME.

детали

Американская певица и автор песен Лана Дель Рей летом 2025 года планирует отправиться в тур по Великобритании и Ирландии со своими концертами. Тур организован в честь ее грядущего альбома "the Right Person will Stay", который выйдет в мае.

Сначала Дель Рей подтвердила масштабные концерты в Кардиффе, Глазго, Ливерпуле, Дублине и Лондоне. Билеты на эти даты поступили в продажу сегодня утром 29 ноября в 9 утра по Гринвичу.

В "Уэмбли" должен был состояться лишь один концерт, однако, из-за бешеного спроса, певица назначила еще одну дату. 

О еще одном концерте Ланы Дель Рей, написал сам стадион у себя на странице в Х.

Напомним

Певица Чарли XCX провела бесплатный мини-концерт на Таймс-сквер в сотрудничестве с H&M. Артистка исполнила пять треков из своего альбома Brat и два ремикса перед тысячами зрителей.

Алина Волянская

Алина Волянская

КультураНовости МираУНН Lite