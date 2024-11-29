Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"
Киев • УНН
Американская певица Лана Дель Рей объявила второй концерт на стадионе "Уэмбли" в рамках тура 2025 года. Тур состоится в поддержку нового альбома "The Right Person Will Stay", который выйдет в мае.
Лана Дель Рей анонсировала два концерта в лондонском стадионе "Уэмбли", из-за бешеного спроса, пишет УНН со ссылкой на NME.
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Американская певица и автор песен Лана Дель Рей летом 2025 года планирует отправиться в тур по Великобритании и Ирландии со своими концертами. Тур организован в честь ее грядущего альбома "the Right Person will Stay", который выйдет в мае.
Сначала Дель Рей подтвердила масштабные концерты в Кардиффе, Глазго, Ливерпуле, Дублине и Лондоне. Билеты на эти даты поступили в продажу сегодня утром 29 ноября в 9 утра по Гринвичу.
В "Уэмбли" должен был состояться лишь один концерт, однако, из-за бешеного спроса, певица назначила еще одну дату.
О еще одном концерте Ланы Дель Рей, написал сам стадион у себя на странице в Х.
Напомним
Певица Чарли XCX провела бесплатный мини-концерт на Таймс-сквер в сотрудничестве с H&M. Артистка исполнила пять треков из своего альбома Brat и два ремикса перед тысячами зрителей.