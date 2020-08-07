Берлин назвал "неуместным" тон писем от сенаторов США по "Северному потоку-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Действия американской стороны в отношении германских компаний, участвующих в реализации проекта “Северный поток-2”, являются вопиющим вмешательством в национальный суверенитет. Об этом заявил в четверг газете Handelsblatt госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен, комментируя послание сенаторов США оператору немецкого порта Мукран, где хранятся трубы для завершения строительства газопровода, отмечает УНН.
“Американская политика экстерриториальных санкций в отношении тесных партнеров и союзников является вопиющим вмешательством в наш национальный суверенитет”, — подчеркнул он. “Тон и содержание недавно разосланных сенаторами писем с угрозами германским компаниям совершенно неуместны”, — отметил Аннен. Он указал на то, что европейская энергетическая политика “определяется исключительно в Берлине и Брюсселе, а не в Вашингтоне”.
“Мы дали ясно понять нашим американским партнерам, что не допустим оказания давления на наши компании”, — заявил Аннен. Он сообщил, что Германия намерена использовать председательство в ЕС, чтобы “укрепить европейский суверенитет и дальше развить такие инструменты, как блокирующий регламент (который объявляет недействительными на территории ЕС экстерриториальные санкции США, которые вредят интересам сообщества)”.
В свою очередь премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг назвала неприемлемыми угрозы США, пишет газета. “Германия может сама решать, откуда и каким образом получать энергоресурсы”, — отметила она. По ее словам, регион намерен и впредь поддерживать строительство трубопровода.
Handelsblatt ранее сообщила, что в письме, датированном 5 августа, сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон пригрозили руководству компании Faehrhafen Sassnitz GmbH значительными последствиями, если она немедленно не прекратит использовать порт Мукран в качестве логистической базы для Nord Stream 2. Именно там пришвартовано судно-трубоукладчик “Академик Черский”, которое называлось возможным достройщиком “Северного потока-2”, и хранятся трубы для “Северного потока-2”.