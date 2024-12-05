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Бенефициары и топ-менеджеры казино Pin-Up получили подозрения в пособничестве рф

Бенефициары и топ-менеджеры казино Pin-Up получили подозрения в пособничестве рф

Киев  •  УНН

 • 1007 просмотра

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Бенефициары и топ менеджеры Pin-Up получили подозрения в пособничестве рф из-за отмывания средств. ГБР выявило связи казино с Россией и передало арестованные 2,6 млрд грн в АРМА.

Правоохранители сообщили о подозрениях бенефициарным владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино, которое подозревают в отмывании российских денег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР. 

По данным источников УНН речь идет о казино Pin-Up. 

Как рассказали в ГБР, в рамках расследования деятельности онлайн-казино, были выявлены факты пособничества ее представителей рф.

В частности, документально подтверждены связи этого казино с представителями россии и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес также действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов, добавили в ГБР. 

Работники ГБР провели большой комплекс процессуальных мероприятий, в том числе технических, с привлечением соответствующих экспертов, которые подтвердили негативные последствия для боеспособности Сил обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино. в рамках следствия установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории т. н. "лнр", наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс российской федерации, а также вооруженная агрессия против Украины

- рассказали в ГБР. 

Кроме того, как добавили в ГБР, лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой "сво". Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории россии и российских веб ресурсах.

На основании собранных доказательств сообщено о подозрениях по ст. 111-2 УК Украины фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино по фактам пособничества государству-агрессору, а также лицам, связанным с его деятельностью, в частности директору и владельцу торговой марки и доменного имени.

Сейчас Бюро совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) средств в доход нашего государства в соответствии с нормами действующего законодательства.

Напомним

Суд удовлетворил ходатайство ГБР и офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 миллиарда гривен, арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями рф. При этом фигурантами даже предпринимались противоправные и безрезультатные попытки снятия арестов с переданных в АРМА активов.

"Находится под фактическим контролем граждан рф": суд подтвердил законность аннулирования лицензии российского онлайн-казино Pin-Up22 нояб. 2023, 16:25 • 14638 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаКриминал и ЧП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
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