Бенефициары и топ-менеджеры казино Pin-Up получили подозрения в пособничестве рф
Киев • УНН
Бенефициары и топ менеджеры Pin-Up получили подозрения в пособничестве рф из-за отмывания средств. ГБР выявило связи казино с Россией и передало арестованные 2,6 млрд грн в АРМА.
Правоохранители сообщили о подозрениях бенефициарным владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино, которое подозревают в отмывании российских денег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным источников УНН речь идет о казино Pin-Up.
Как рассказали в ГБР, в рамках расследования деятельности онлайн-казино, были выявлены факты пособничества ее представителей рф.
В частности, документально подтверждены связи этого казино с представителями россии и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес также действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов, добавили в ГБР.
Работники ГБР провели большой комплекс процессуальных мероприятий, в том числе технических, с привлечением соответствующих экспертов, которые подтвердили негативные последствия для боеспособности Сил обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино. в рамках следствия установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории т. н. "лнр", наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс российской федерации, а также вооруженная агрессия против Украины
Кроме того, как добавили в ГБР, лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой "сво". Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории россии и российских веб ресурсах.
На основании собранных доказательств сообщено о подозрениях по ст. 111-2 УК Украины фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино по фактам пособничества государству-агрессору, а также лицам, связанным с его деятельностью, в частности директору и владельцу торговой марки и доменного имени.
Сейчас Бюро совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) средств в доход нашего государства в соответствии с нормами действующего законодательства.
Напомним
Суд удовлетворил ходатайство ГБР и офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 миллиарда гривен, арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями рф. При этом фигурантами даже предпринимались противоправные и безрезультатные попытки снятия арестов с переданных в АРМА активов.
"Находится под фактическим контролем граждан рф": суд подтвердил законность аннулирования лицензии российского онлайн-казино Pin-Up22 нояб. 2023, 16:25 • 14638 просмотров