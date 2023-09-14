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Байден назначил спецпредставителя по вопросам восстановления экономики Украины: что известно

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Президент США Джо Байден объявил о назначении нового специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины, передает УНН со ссылкой на Белый дом.

Цитата

"...назначаю Пенни Притцкер новым специальным представителем США по вопросам экономического восстановления Украины", - говорится в заявлении Байдена.

Детали

Кроме того, в заявлении указано, что будучи опытным государственным служащим, бывшим министром торговли и лидером трансформирующейся индустрии, с глубокими родственными связями с Украиной, Специальный представитель Притцкер привносит десятилетия опыта и знаний на эту критическую должность.

"Работая в тесном контакте с украинским правительством, нашими союзниками и партнерами, международными финансовыми учреждениями и частным сектором, она будет руководить усилиями Соединенных Штатов, чтобы помочь восстановить украинскую экономику. Это включает мобилизацию государственных и частных инвестиций, формирование приоритетов доноров и работу по открытию экспортных рынков и предприятий, закрытых в результате жестоких нападений и разрушений россии. Специальный представитель Притцкер также будет работать с другими международными партнерами Украины, в том числе через координационную платформу G7, чтобы обеспечить взаимодополняемость и взаимоусиление международных усилий, а также поощрять международных партнеров продолжать усиливать поддержку для неотложных потребностей Украины в восстановлении экономики. Специальный представитель Притцкер поможет украинскому правительству осуществить реформы, необходимые для укрепления ее экономики...", - говорится в заявлении.

Добавим

По данным NYT, эта новая должность свидетельствует об обеспокоенности администрации Байдена долгосрочным экономическим выживанием страны, даже когда её война с россией продолжается.

По словам высокопоставленного чиновника администрации, который говорил на условиях анонимности, поскольку назначение еще не было официальным, 64-летняя госпожа Притцкер будет поощрять проинвестиционные стратегии в Украине, одновременно привлекая государственные и частные инвестиции из других стран. Она планирует посетить страну в ближайшие недели, чтобы начать оценивать состояние ее экономики и встретиться с политическими и бизнес-лидерами.

Г-жа Притцкер будет работать из Государственного департамента, подчиняясь госсекретарю Энтони Дж. Блинкену.

Издание добавляет, что это назначение произошло в тот момент, когда внимание в Соединенных Штатах и Европе все больше обращается к выживанию Украины как в экономическом, так и в военном плане. Мартовский отчет Всемирного банка показал, что восстановление сильно поврежденной инфраструктуры страны и разрушенных городских районов может стоить более 400 миллиардов долларов в течение десяти лет. Группа из 7 стран-членов только начала продумывать, как эта инициатива может сработать, особенно с российскими войсками, которые оккупировали значительные части Украины.

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