Байден обсудит наращивание военного потенциала России с трансатлантическими лидерами - Белый дом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Президент США Джо Байден в пятницу проведет телефонный разговор в 11:00 (16:00 по Гринвичу) с трансатлантическими лидерами, чтобы обсудить продолжение наращивания военной мощи России вокруг Украины, сообщил Белый дом, информирует УНН.
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На совещании будут лидеры Канады, Евросоюза, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании и НАТО, сообщили в Белом доме.
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Bloomberg отмечает, что страны группы Quint - США, ФРГ, Франция, Италия, Великобритания - за последние недели провели ряд переговоров на различных уровнях, а также консультации с ЕС, НАТО, Польшей и Канадой с целью скоординировать диалог с РФ, обсудить усиление обороны в регионе и возможные санкции против РФ на случай ее вторжения в Украину.
США, другие страны НАТО и Украина заявляют о концентрации российских войск возле украинской границы и об угрозе российского вторжения.