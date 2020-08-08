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"Батькивщина" делает ставку на профессионалов: кандидатом в мэры Киева будет Кучеренко

"Батькивщина" делает ставку на профессионалов: кандидатом в мэры Киева будет Кучеренко

Киев  •  УНН

 • 21645 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Партия "Батькивщина" выдвинула Алексея Кучеренко кандидатом на должность киевского городского головы. Лозунг кампании партии на местных выборах: "Единая надежная команда". Об этом лидер партии Юлия Тимошенко объявила на совместной пресс-конференции с руководством киевской городской организации "Батькивщины" и кандидатом в мэры, передает УНН со ссылкой на пресс-служба партии.

"Алексей Кучеренко - единственный профессионал из всех кандидатов на мэра Киева. Он - человек, известный, прежде всего, борьбой за интересы киевлян. Мало кто в нашей стране так хорошо разбирается в проблемах коммунального хозяйства и способен изменить к лучшему жизнь людей так, чтобы они это почувствовали. И, безусловно, он человек нашей единой, надежной команды, который разделяет взгляды "Батькивщины", - заявила Юлия Тимошенко, представляя кандидата.

По словам Алексея Кучеренко, он и команда "Батькивщины" имеют три приоритета.

Первый - это финансовый аудит Киева с перераспределением расходов в пользу киевлян.

Второй - это инфраструктурный аудит и модернизация, что должено прекратить бесконечные аварии, прорывы теплотрасс, взрывы газа и другие коммунальные катастрофы.

Третий приоритет - это установление справедливых тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Мы идем на выборы в Киеве с командой профессионалов и рассчитываем на победу. Киев как столица великой европейской державы заслуживает лучшего. И прежде всего киевляне заслуживают лучшего!" - подытожил Алексей Кучеренко.

В свою очередь председатель Киевской городской парторганизации "Батькивщины" Виталий Нестор, которого ранее называли кандидатом на мэра, выразил слова поддержки Алексею Кучеренко.

"Сегодня Киеву и Украине нужны профессиональные управленцы как никогда раньше. Уверен, Алексей Кучеренко - самая профессиональная кандидатура на должность киевского городского головы", - сказал Нестор.

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