Барабанщик U2 не понимает чисел: ему поставили диагноз дискалькулия
Киев • УНН
Ларри Маллен-младший из U2 рассказал о диагностированной у него дискалькулии - нарушении способности понимать числа. Музыкант сравнивает подсчет тактов с восхождением на Эверест.
63-летний ирландский музыкант рассказал британскому радио Times, что в этом состоянии подсчет музыкальных тактов напоминает восхождение на Эверест.
Передает УНН со ссылкой на CNN и Sunday Times.
Барабанщик U2 Ларри Маллен-младший рассказал, что у него есть нарушение способности к обучению, известное как дискалькулия, то есть постоянные трудности с пониманием чисел.
Считать такты для него так же утомительно, как восхождение на Эверест, - говорит музыкант.
Но только сейчас выяснилась причина этого: у Маллена диагностировали дискалькулию.
«Я всегда знал, что есть что-то странное в том, как я обращаюсь с числами. Это мне дорогого стоит. Недавно я обнаружил, что у меня дискалькулия, вариант дислексии. «Я не могу считать или складывать», - признался он в интервью Times Radio.
Напомним
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