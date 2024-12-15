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Барабанщик U2 не понимает чисел: ему поставили диагноз дискалькулия

Барабанщик U2 не понимает чисел: ему поставили диагноз дискалькулия

Киев  •  УНН

 • 6841 просмотра

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Ларри Маллен-младший из U2 рассказал о диагностированной у него дискалькулии - нарушении способности понимать числа. Музыкант сравнивает подсчет тактов с восхождением на Эверест.

63-летний ирландский музыкант рассказал британскому радио Times, что в этом состоянии подсчет музыкальных тактов напоминает восхождение на Эверест.

Передает УНН со ссылкой на CNN и Sunday Times.

Барабанщик U2 Ларри Маллен-младший рассказал, что у него есть нарушение способности к обучению, известное как дискалькулия, то есть постоянные трудности с пониманием чисел.

Считать такты для него так же утомительно, как восхождение на Эверест, - говорит музыкант.

Но только сейчас выяснилась причина этого: у Маллена диагностировали дискалькулию.

«Я всегда знал, что есть что-то странное в том, как я обращаюсь с числами. Это мне дорогого стоит. Недавно я обнаружил, что у меня дискалькулия, вариант дислексии. «Я не могу считать или складывать», - признался он в интервью Times Radio.

Напомним

Билли Корган из The Smashing Pumpkins заявил о схожести песни Metallica «Fuel» с его композицией «Tales of a Scorched Earth». Музыкант подчеркнул, что не считает это преднамеренным плагиатом.

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