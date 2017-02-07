Банковский комитет VS Антикоррупционный: С.Рыбалка проталкивает коррупционный законопроект о ломбардах

На своей странице в Facebook нардеп утверждает, что этот законопроект поможет защитить клиентов ломбардов и урегулировать рынок.

"Объяснил, что на данный момент деятельность этого рынка объемом около 16 млрд грн не урегулирована на законодательном уровне. Мы хотим сделать все, чтобы люди, которые пользуются услугами ломбардов были защищены законом и чтобы рынок мог развиваться.

Предложенный проект закона о ломбардах и ломбардной деятельности (№1800) является одним из приоритетных в нашем комитете парламента. Он урегулирует этот рынок и даст возможность более эффективно работать самим ломбардам, а их клиентам - чувствовать себя более защищенными ", - отметил С.Рыбалка.

Вместе с тем Антикоррупционный Комитет ВР проверил данный законопроект и обнаружил ряд коррупционных факторов.

Так, законопроектом предусматривается, что минимальный уставный фонд ломбарда должен составлять 500 тыс. грн. В то же время законом Украины "Об акционерных обществах" уставный фонд ломбарда должен составлять 1250 минимальных заработных плат, то есть не менее 1 млн 500 тыс. грн.

"Отсутствие указанного четкого определения размера уставного капитала может привести до неодинакового толкования законов, создание условий для возникновения конфликта интересов и дальнейшего совершения коррупционных правонарушений определенными должностными лицами, то есть" определение для определенных лиц "минимального размера уставного фонда", - говорится в заключении комитета.

Также законопроектом предлагается упростить требования к порядку увеличения уставного капитала.

"Часть 3 статьи 5 проекта Закона -" ломбард имеет право увеличивать размер уставного капитала после выполнения всеми учредителями (участниками) своих обязательств ... "противоречит требованиям части 4 статьи 14 Закона Украины" Об акционерных обществах "-" порядке увеличения (уменьшения ) уставного капитала акционерного общества устанавливается Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку ".

А решение указанной Национальной комиссии от 15.05.2013 года требует, в частности - "регистрации отчетов о результатах размещения всех предыдущих выпусков акций, решение общего собрания акционеров и т.п.".

Отсутствие указанного четкого определения порядка увеличения размера уставного капитала может привести до неодинакового толкования законов, создание условий для возникновения конфликта интересов и дальнейшего совершения коррупционных правонарушений отдельными должностными лицами, то есть "предоставление определенным лицам разрешения на увеличение уставного капитала по сокращенному перечню требований" ", - отметили в антикоррупционном комитете.

Кроме того, в законопроекте нет четкого определения, кто должен осуществлять оценочную стоимость заложенного имущества.

"Положение части 2 статьи 11 -" установление оценочной стоимости заложенного имущества по договоренности сторон "противоречит далее по тексту этой же статьи -" определение оценочной стоимости заложенного имущества производится ломбардом самостоятельно ". Такие же противоречия содержатся в пункте 4 части 2, и части 5 статьи 12.

Указанные несоответствия создают условия для возникновения конфликта интересов и дальнейшего совершения коррупционных правонарушений при решении вопроса о возможности оценки имущества без привлечения залогодателя ", - отмечается в заключении комитета.

Учитывая, вышеизложенное Комитет постановил, что законопроект не соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.

Напомним, Председатель Комитета по вопросам финансовой и банковской политики С.Рыбалка заподозрили в уклонений от уплаты налогов.

Кроме того, Следователи ГФС разоблачили масштабную схему отмывания средств через компанию "S.Group" и торговые марки "SEMKI", "Мачо", "Казацкое развлечение", принадлежащих депутату-радикалу С.Рыбалка.