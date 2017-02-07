Банду похитителей людей ликвидировали в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Межрегиональную преступную группировку, специализировавшуюся на похищении людей, ликвидировала в Харьковской области Служба безопасности Украины совместно с полицией. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
По информации пресс-службы, в банду входили трое жителей Харьковской и Киевской областей в возрасте от 30 до 60 лет, один из них ранее был неоднократно судим.
Правоохранители получили оперативную информацию, что на днях на окраине областного центра злоумышленники похитили местного предпринимателя, который в 2014 году переехал из Луганска. Также стало известно, что бандиты угрозами и избиением пытаются завладеть четырьмя авто жертвы и его квартирой в оккупированном Луганске.
Оперативники спецслужбы 7 февраля задержали членов банды в поселке Песочин при попытке завладения одним из автомобилей потерпевшего. Похищенный предприниматель, который находился в машине злоумышленников в наручниках - освобожден.
Планируется открытие уголовного производства по ст.146 (похищение человека) и ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Также правоохранители проверяют возможную причастность членов группировки к совершению других насильственных и имущественных преступлений.
Как сообщал УНН, в Одессе трое мужчин похитили женщину.