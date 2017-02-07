Банду похитителей людей ликвидировали в Харьковской области

По информации пресс-службы, в банду входили трое жителей Харьковской и Киевской областей в возрасте от 30 до 60 лет, один из них ранее был неоднократно судим.

Правоохранители получили оперативную информацию, что на днях на окраине областного центра злоумышленники похитили местного предпринимателя, который в 2014 году переехал из Луганска. Также стало известно, что бандиты угрозами и избиением пытаются завладеть четырьмя авто жертвы и его квартирой в оккупированном Луганске.

Оперативники спецслужбы 7 февраля задержали членов банды в поселке Песочин при попытке завладения одним из автомобилей потерпевшего. Похищенный предприниматель, который находился в машине злоумышленников в наручниках - освобожден.

Планируется открытие уголовного производства по ст.146 (похищение человека) и ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители проверяют возможную причастность членов группировки к совершению других насильственных и имущественных преступлений.

Как сообщал УНН, в Одессе трое мужчин похитили женщину.